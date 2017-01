Eine Schneeflocke in Gold: Am 16. Februar 2003 krönt sich Kostelic zum Slalom-Weltmeister. In St. Moritz gewinnt der Kroate vor dem Schweizer Silvan Zurbriggen und dem Italiener Giorgio Rocca. 2011 gewinnt er Bronze im Super-G bei der WM in Garmisch-Partenkirchen, in Schladming 2013 holt er WM-Silber in der Kombination und hat damit einen kompletten WM-Medaillensatz in allen Farben.