Der deutsche Alpin-Chef Wolfgang Maier bescheinigte dem Oberbayern eine "historische Leistung" . Als letzter deutscher Super-G-Fahrer hatte Markus Wasmeier im März 1991 ein Weltcuprennen gewonnen. Mit seinem ersten Platz in Südtirol holte Ferstl auch den ersten Erfolg in einem Speed-Rennen seit Max Rauffers Abfahrtssieg vor 13 Jahren – ebenfalls in Gröden auf der Saslong.

Große Freude und Genugtuung

"Das ist unglaublich, geil!" Ferstl konnte nach dem Rennen im Zielraum kaum glauben, dass er tatsächlich gewonnen hatte. Und Sportdirektor Maier kommentierte den Erfolg so: "Für uns ist das ein Traum!" Voller Genugtuung meinte er: "Jeden Tag sitze ich im Hotel mit den Norwegern, die was weiß ich wie viele Podiums in den vergangenen zwölf Jahren gefahren haben. Und wir haben immer blöd geschaut."

Speed-Team macht einfach Spaß

In den vergangenen Jahren waren die deutschen Sportler der Konkurrenz regelmäßig weit hinterhergefahren und hatten erst in jüngster Zeit deutlich aufgeholt. Gefragt nach den Gründen für die starke Leistung der deutschen Speed-Fahrer und -Fahrerinnen in diesem Jahr meinte Ferstl: "Die ganze Speed-Mannschaft macht einfach Spaß."

Video starten, abbrechen mit Escape Super G - Josef Ferstl deklassiert die Konkurrenz | Mittagsmagazin | 15.12.2017 | 00:59 Min. | Verfügbar bis 15.12.2018 | Das Erste

Vor vier Jahren sei der Stab um das Team ausgewechselt worden. Und trotz vieler Niederschläge – "wir lagen immer wieder am Boden" so Ferstl – habe die Mannschaft nie aufgegeben. Das gesamte Team vom Physio bis zu den Trainern stehe hinter den Läufern und vermittle ihnen, " dass sie an uns glauben ". " Das macht ein wahnsinnig gutes Gefühl ", so Ferstl weiter. 2014 hatte der Österreicher Mathias Berthold das deutsche Herren-Team als Cheftrainer übernommen.

Aus dem Schatten von Ferstl Senior

Mit seinem Sieg wird Josef Ferstl auch wieder mit seinem Vater verglichen: Sepps gleichnamiger Vater fuhr Ende der 1970er-Jahre drei Siege ein, zwei davon bei der legendären Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. Ferstl Junior ist erst der zwölfte Athlet des Deutschen Skiverbands, der es ganz nach oben auf ein Podest schaffte.

Rekordchampion ist der aktuell am Knie verletzte Felix Neureuther mit 13 Siegen, vor Markus Wasmeier mit neun und Armin Bittner mit sieben. Dann folgen Christian Neureuther (6), Josef Ferstl Senior (3), Peter Roth (1), Max Rieger (1), Max Rauffer (1), Franz Vogler (1), Alois Vogl 1, Linus Straßer (1) und jetzt eben auch Josef Ferstl Junior (1).

Wasmeier hat sich bei den Olympischen Spielen in Lillehammer auch die Goldmedaille im Super-G geholt - vielleicht ist das ja auch ein Ansporn für Josef Ferstl Junior.

Thema in: Bayern 5 aktuell, 15.12.2017, 14.55 Uhr

Stand: 15.12.2017, 16:13