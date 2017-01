Kristoffersen, der in dieser Saison bereits die Slalom-Rennen in Val d'Isère, Madonna di Campiglio und Adelboden gewonnen hat, dominierte auch den ersten Durchgang im schweizerischen Wengen. Mit spielerischer Leichtigkeit distanzierte der 26-Jährige die Konkurrenz. Dem Norweger konnte - unerwartet - nur dessen Teamkollege Leif Kristian Haugen wenigstens etwas auf den Pelz rücken. Mit der hohen Startnummer 30 fuhr er noch auf den zweiten Platz vor, 23 Hundertstel langsamer als Kristoffersen.

Haugen verdrängte damit Alexander Choroschilow noch auf den dritten Rang. Der Russe war 21 Hundertstel langsamer als der Norweger, aber immerhin 12 Hundertstel schneller als der Österreicher Marcel Hirscher. Dessen zunächst auf Platz zwei gelegener Teamkollege Manuel Feller wurde nachträglich disqualifiziert. Er hatte einen Einfädler im Lauf, der zunächst niemandem aufgefallen war.

Hirscher in Wengen noch nie ganz oben

Mit einem Sieg könnte Kristoffersen Hirscher in der Slalom-Wertung abhängen. Beide liegen derzeit mit jeweils 360 Punkten in dieser Disziplin vorn. Allerdings dürfte auch der Österreicher extrem motiviert in den zweiten Lauf gehen, fehlt ihm doch noch ein Sieg bei diesem Slalom-Klassiker.

Neureuther fehlt gut halbe Sekunde auf Podestplatz

Mit dem dritten Sieg in Wengen nach 2013 und 2015 wird es für Felix Neureuther diesmal wohl nichts. Der Partenkirchner kam im ersten Lauf nicht richtig in Schwung, er war ganze 97 Hundertstel langsamer als Kristoffersen und kam damit zunächst nicht in die Top Ten. Auf den drittplatzierten Choroschilow fehlen Neureuther 53 Hundertstel.

"Ich hatte nicht so ein gutes Gefühl, ich habe mich durchgemogelt durch den Lauf. Kurz vor dem Ziel habe ich auch noch abgestochen. Das hat viel Zeit gekostet" , sagte Neureuther in der ARD.

br | Stand: 15.01.2017, 10:58