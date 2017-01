Neureuther zeigte im Finale von Wengen ein wesentlich bessere Vorstellung als im ersten Durchgang. Sein entschlossener Blick im Ziel schien sagen zu wollen: Warum habe ich nicht schon im ersten Durchgang eine solche Klasse-Leistung gezeigt?! "Im zweiten Lauf war ich wesentlich entschlossener, war viel stabiler. Zum Schluss habe ich noch einen Fehler gemacht, sonst wäre noch mehr drin gewesen" , sagte denn auch Neureuther, der in Wengen 2013 und 2015 gewonnen hatte.

Hirscher wartet weiter auf ersten Wengen-Sieg

Henrik Kristoffersen

Lange Zeit behielt der Partenkirchner die Führung im Finale. Nur die beiden Slalom-Besten der Saison, der Österreicher Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen aus Norwegen, waren noch schneller. Kristoffersen, Führender bereits nach dem ersten Lauf, hatte am Ende um 0,15 Sekunden die Nase gegenüber Hirscher vorn und übernahm dadurch die alleinige Führung in der Slalom-Wertung. Für den Norweger war es bereits der vierte Saison-Sieg. Hirscher wartet dagegen immer noch auf seinen ersten Erfolg in Wengen.

Video starten, abbrechen mit Escape Herren-Slalom aus Wengen - der 1. Lauf | Sportschau | 15.01.2017 | 35:50 Min. | Verfügbar bis 15.01.2018 | Das Erste

Luitz in den Top Ten

Eine tolle Leistung zeigten auch drei weitere DSV -Starter: Stefan Luitz fuhr im Finale vom 16. noch auf den zehnten Platz vor. Linus Straßer wurde 19., Philipp Schmid kam auf den 24. Rang. Dominik Stehle und Sebastian Holzmann verpassten dagegen das Finale.

br | Stand: 15.01.2017, 14:29