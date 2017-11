Fast keiner umkurvte die 67 Tore auf dem "Levi Black"-Hang im ersten Durchgang so schnell wie Felix Neureuther. Der Partenkirchner alles andere als im Sicherheitsmodus im ersten Slalomrennen der Olympiasaison: Der 33-Jährige erwischte einen Traumstart. Mit einem fehlerfreien Lauf musste er sich nur dem starken Briten Dave Ryding geschlagen geben. 14 Hundertstel hinter Ryding war Neureuther zunächst Zweiter, weitere vier Hundertstel dahinter lauerte der Norweger Kristoffersen auf Platz drei.

Kristoffersen legte im zweiten Durchgang vor. Als er über die Ziellinie fuhr, leuchtete die "1" auf der Anzeigetafel auf, er sicherte sich also seinen Podestplatz. Acht Hundertstel Vorsprung rettete er vor dem Schweden Mattias Hargin ins Ziel. Neureuthers Konter folgte prompt: Der Partenkirchner baute seinen Vorsprung vor Kristoffersen sogar noch auf 37 Hundertstel aus. Nur noch Ryding konnte den perfekten Saisoneinstieg vermiesen. Doch der Brite patzte. Ein vermeintlich leichter Fahrfehler - und das "Aus" für den Briten. Die neue Alpinsaison startet bei den Herren mit einem Weltcupsieg von Felix Neureuther. Für Neureuther war es der 13. Sieg im Weltcup, der erste seit Februar 2016.

Ein Rentier namens Matilda

"Es ist unglaublich, wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich hier gewinne. Ich bin 33 Jahre, das ist mein erstes Rennen als Vater, hier zu gewinnen, ist unwirklich" , sagte ein überwältigter Neureuther im Ziel. Das Rentier, das die Sieger der Rennen in Levi ihr Eigen nennen dürfen, werde er selbstverständlich nach seiner Tochter Matilda benennen, ergänzte er.

Hirscher wieder auf Skiern

In Schlagdistanz zum Podest lag nach dem ersten Lauf auch noch der Österreicher Marcel Hirscher auf Platz vier. Nach einem Knöchelbruch im August war sein Weltcup-Comeback ursprünglich erst für den Dezember geplant. Weil sich der Dominator der vergangenen Alpinjahre aber fit fühlte, wagte er schon in Levi den Saisonstart - und fuhr zunächst fast so stark, als wäre er nie verletzt gewesen. Im zweiten Lauf machte sich dann doch bemerkbar, dass Hirscher erst fünf Trainingstage im Schnee hinter sich hat. Er fuhr solide, aber eben nicht überragend, und wurde im Gesamtklassement 17.

Dopfer klopft wieder an

Auch der Deutsche Skiverband durfte sich über einen erfolgreichen Rückkehrer freuen. Fritz Dopfer startete erstmals seit seiner Verletzung aus dem November 2016 (Schien- und Wadenbeinbruch im linken Unterschenkel) wieder in einem Weltcuprennen. Natürlich fehlte dem Garmischer noch die Sicherheit seiner Glanztage. Doch mit nur 1,08 Sekunden Rückstand auf den führenden Ryding als 23. nach dem ersten Lauf deutete Dopfer da schon an, dass der Rückweg in die Weltspitze kein unmöglicher ist. Im zweiten Durchgang zeigte Dopfer bei einigen wenigen Toren schon wieder ganz die frühere Klasse. Am Ende landete der 30-Jährige auf Platz 15.

Nur vier Hundertstel hinter Dopfer kam Linus Straßer vom TSV 1860 München im ersten Durchgang als 25. ins Ziel. Vor allem im flachen unteren Streckenteil fuhr der junge "Löwe" doch arg verkrampft und verschenkte einige Hundertstel. Umso motivierter startete er in den zweiten Lauf - den er aber gar nicht beenden konnte. Nach einem Fahrfehler schied Straßer, der einfach noch die richtige Balance zwischen Coolness und Risiko suchen muss, aus.

Fünf DSV-Fahrer vorzeitig raus

Einen bitteren Slalomtag erlebte Nachwuchsfahrer David Ketterer in seinem erst dritten Weltcup-Einsatz: Teilweise mit der zweitschnellsten Zwischenzeit im ersten Durchgang unterwegs, fuhr er zu aggressiv im zweiten Streckenabschnitt, verpasste ein Tor und schied aus. Auch Stefan Luitz kam nicht ins Ziel. Philipp Schmid, Sebastian Holzmann und Dominik Stehle verpassten die Top 30 und damit ebenfalls den zweiten Durchgang.

br/sid | Stand: 12.11.2017, 13:59