Auf einer entschärften Streif in Kitzbühel haben die Alpin-Herren am Donnerstag (18.01.2017) das Abschlusstraining vor dem Weltcup-Wochenende sicher ins Ziel gebracht. Allerdings ist der letzte Testlauf vor dem Super G am Freitag (19.01.2017) nur wenig aussagekräftig: Denn für die Athleten war schon vor dem Sprung über die Hausbergkante in die schwierige Passage in den Zielhang Schluss. Die letzten Abschnitte der berüchtigten Strecke wurden für die drei am Wochenende anstehenden Rennen geschont.

Reichelt: "Sprünge gut entschärft"

So wiederholten Athleten die Josef Ferstl aus Deutschland oder Hannes Reichelt aus Österreich ihre Kritik an zu viel und zu weiten Sprüngen nach dem ersten Training von Dienstag nicht. Grund dafür war allerdings auch, dass die Niederschläge seit Dienstag die Streif stark verlangsamt hatten. "Sie haben die Sprünge gut entschärft. Der Neuschnee hat es noch ein bisschen runtergebremst, aber das wird sich sicher Richtung Samstag wieder ändern" , sagte Reichelt, der die Abfahrt auf der Streif 2014 gewonnen hatte. Auch ARD-Moderator Bernd Schmelzer zog ein positives Zwischenfazit: "Die Bedingungen am Donnerstag waren super. Am Samstag soll die komplette Streif gefahren werden. Die kleineren Stürze hatten nichts mit der Pistenpräparierung zu tun" , sagte er.

Italiener am Schnellsten - Sander Zehnter

Andreas Sander: "Habe mich oben gut gefühlt"