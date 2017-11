Der französische Skirennfahrer David Poisson ist nach einem Trainingssturz in Kanada gestorben. Dies teilte der französische Skiverband FFS am Montagabend (13.11.2017) in Paris mit. Der 35 Jahre alte Poisson wollte sich dort auf die Weltcuprennen in Nordamerika vorbereiten. In einer Mitteilung des FFS von Dienstag (14.11.2017) verlor Poisson kurz vor dem Ziel einen Ski, stürzte, durchbrach Sicherheits-Fangnetze und prallte gegen einen Baum.



"Als wir eintrafen, stellten wir fest, dass er an der Unfallstelle gestorben war" , berichtete ein Sprecher der Rettungskräfte in Calgary laut Nachrichtenagentur AP.

WM-Dritter 2013

Mit einer WM-Medaille und einem Weltcup-Podest zählte der Franzose lange zur erweiterten Weltspitze. Bei der Weltmeisterschaft 2013 in Schladming fuhr er etwas überraschend zu Abfahrts-Bronze. Bei Olympia 2010 in Vancouver war er in der gleichen Disziplin Siebter. Im Weltcup stand Poisson, der aus der Region Annecy nahe der Schweizer Grenze stammte, nur einmal auf dem Podest: Ende Dezember 2015 wurde er in Santa Caterina Dritter.



Poisson ist der vierte französische Skirennfahrer der Nachkriegszeit, der auf der Piste tödlich verunglückte. Er war Vater eines eineinhalbjährigen Sohnes; sein eigener Vater war erst vor 15 Tagen gestorben.

"Das ist verheerend"