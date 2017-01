Flutlicht-Spektakel und WM-Generalprobe in Schladming

Neureuther: "Es fehlt das Selbstverständnis"

Neureuther-Jubel bei der WM 2013.

Zum Flutlicht-Spektakel vor Tausenden in Schladming hat Neureuther eine besondere Beziehung: Von 2012 bis 2015 stand er dort viermal in Serie auf dem Podium, inklusive einem zweiten Platz bei der WM 2013. Zum Sieg reichte es auf der Planai aber noch nie. Vor einem Jahr fehlten dem Partenkirchener nur wenige Tore im zweiten Durchgang zum Erfolg, doch er fädelte als Führender ein. Ob es nach dem verpatzten Auftritt in Kitzbühel nun in Schladming wieder für das Podest reicht? " Es fehlt einfach noch dieses Selbstverständnis, am Start zu stehen und zu wissen. Es passt hundertprozentig, egal bei welchen Verhältnissen ", sagte Neureuther am Sonntag. Top-Favoriten auf den Sieg dürften am Dienstag wohl die Slalom-Asse Marcel Hirscher und Henrik Kristoffersen sein, die die Slalom-Disziplinwertung auch deutlich anführen.

Straßer und Stehle hoffen auf WM-Norm

Neben Neureuther stehen noch sechs weitere deutsche Athleten am Starttor. Zwei von ihnen, Linus Straßer und Dominik Stehle könnten sich mit einem Rang unter den Top 15 ihren Slalom-Startplatz bei der WM in St. Moritz im Februar sichern. Stefan Luitz ist wegen seiner bisherigen Riesentorläufe ohnehin in der Schweiz dabei, will nach den guten Slalom-Plätzen 10 und 18 zuletzt aber auch in Schladming überzeugen. Außerdem dabei: Sebastian Holzmann, David Kletterer und Philipp Schmid.

Rebensburg am Vormittag am Kronplatz

Am Dienstag am Kronplatz gefordert: Viktoria REbensburg