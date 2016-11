Österreichs Wedelkönig Marcel Hirscher führt nach dem ersten Durchgang im ersten Saisonslalom des Winters im finnischen Levi mit 21 Hundertsteln Vorsprung vor seinem Landsmann Marco Schwarz. Hirscher demonstrierte einmal mehr sein überragendes Körpergefühl. Obwohl von einer Mittelohrentzündung geschwächt, umkurvte er die 65 Stangen bei dichtem Nebel fast fehlerfrei.

Neureuther trotz Fehlern stark

Kleinere Patzer erlaubten sich dagegen die beiden deutschen Top-Fahrer Felix Neureuther und Fritz Dopfer. Neureuther bleib schon im oberen Streckendrittel leicht an einem Tor hängen. Den Einfädler konnte er vermeiden, wichtige Hundertstel waren aber weg. 42 Hundertstel Rückstand hat er auf Hirscher, hadern wollte er aber nicht. "Ich kann mit dem Rückstand echt zufrieden sein, weil ich doch einige Fehler gemacht habe", sagte er: "Hier an dem Hang muss man extrem attackieren, Fehler minimieren. Ich denke, dass noch was drin ist."

Dopfer und Straßer im zweiten Lauf

Fritz Dopfer hatte vor allem im Mittelteil mit weit auseinander gesteckten Toren zu kämpfen und hat als Neunter bereits 89 Hundertstel Rückstand auf Hirscher. Dagegen überraschte der junge Linus Straßer vom TSV 1860 München. Mit der hohen Startnummer 45 fuhr er mit 1,22 Sekunden Rückstand auf Hirscher in dern zweiten Lauf der Top 30.

Gar nicht richtig ins Rennen kam Dominik Stehle. Der Obermaiselsteiner sammelte schon im vermeintlich leichten oberen Drittel fast eine Sekunde Rückstand, im Ziel waren es 2,95 Sekunden Rückstand auf den führenden Hirscher. Er verpasste den zweiten Lauf genauso wie Weltcup-Debütant Sebastian Holzmann (2,22 Sekunden Rückstand) und Stefan Luitz (ausgeschieden).

br | Stand: 13.11.2016, 11:03