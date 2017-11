Vatertag in Finnland, das erste Rennen als Papa und das erste Mal in seiner Karriere ein Auftaktsieg. Am Sonntag (12.11.17) passte für Felix Neureuther einfach alles. Im Ziel strahlte der 33-Jährige: "Ich bin heute sehr glücklich."

"Er hat trainiert wie besessen"

Nicht nur Neureuther jubelte über den Sieg gleich im ersten Wettkampf der Saison, der sogar sein erster Sieg überhaupt vor Silvester war. Auch Bundestrainer Mathias Berthold stand staunend und freudestrahlend vor den Journalisten – und suchte nach Antworten. Warum ist Spätstarter Neureuther nun plötzlich zum Beginn des Winters so stark? "Er hat trainiert wie besessen" , so die Erklärung des Bundestrainers in der ARD. Trotz der Geburt seiner Tochter, die Freundin Miriam Gössner Mitte Oktober zu Welt brachte, war Neureuther täglich am Berg. "Wie er sich da präsentiert hat … Er war jeden Tag beim Training" , so Berthold voller Respekt.

Video starten, abbrechen mit Escape Neureuther zu seinem Auftaktsieg als Vater | Sportschau | 12.11.2017 | 01:29 Min. | Verfügbar bis 12.11.2018 | Das Erste

Zusatzschichten zur Rückenstärkung

Respekt, den der 13-fache Weltcupsieger auch von Alpindirektor Wolfgang Maier bekommt: "Er hat relativ viel getan in diesem Sommer, er hat mehr getan als in den Jahren zuvor." Will heißen: Neureuther, der früher schon mal die Zügel hat schleifen lassen im Sommer, hat unter anderem die enorm wichtigen körperlichen Voraussetzungen geschaffen, um erfolgreich zu sein. Mit Zusatzschichten hat er den maladen Rücken so gestärkt, dass eine anständige, stringente Vorbereitung möglich war. Für den besten Saisonstart seiner Karriere hatte Neureuther im Sommer wochenlang in Neuseeland trainiert.

Maier: "Ein bisschen überrascht"

Maier: Ein Zufall war es nicht"

"Ich glaube, wir haben sehr gut gearbeitet im Sommer, wir waren bereit für das erste Rennen" , so das Understatement von Neureuther nach dem Triumph von Levi. Maier zeigte sich "ein bisschen überrascht" , über den Sieg, ergänzte aber schnell: "Ein Zufall war es aber nicht."

"Skifahren nicht das Wichtigste auf der Welt"

Neureuther mit Lebensgefährtin Miriam Gössner.

Größere Trainingsumfänge als Schlüssel für den Erfolg von Levi? Sicher. Einen weiteren Grund konnte Neureuther am Montag wieder in die Arme schließen. Tochter Matilda. "Skifahren ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Es ist deine Familie" , erklärte Neureuther. Und weil die Geburt der Tochter einiges im Wertekosmos des derzeit besten deutschen Skifahrers geradegerückt habe, deshalb könne er "Skifahren im Moment wirklich genießen. Ich fühle auch nicht so großen Druck. Die Prioritäten haben sich verschoben. "

Nächster Sieg im Riesenslalom?

Bis zum Samstag hat Neureuther nun, um die Zeit mit Tochter und Lebensgefährtin Gössner zu genießen. Dann geht es im Flieger in die USA, wo am 3. Dezember der Riesenslalom von Beaver Creek stattfindet. Seinen bisher einzigen Sieg in einem Riesenslalom feierte Slalomspezialist Neureuther übrigens im Januar 2014. Mit der neuen Leichtigkeit als Papa winkt Neureuther in den Rocky Mountains vielleicht der nächste Sieg.

Thema in: Deutschlandfunk, 12.11., 22.45 Uhr

dh/sid | Stand: 13.11.2017, 16:42