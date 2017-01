Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen

Neureuther "nach Knietest bereit" fürs Heimrennen

Aufatmen bei Felix Neureuther: Der beste deutsche Ski-Rennläufer kann am Sonntag beim Weltcup-Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen nun doch an den Start gehen. Der Einsatz war nach seinem Sturz im Nachtslalom von Schladming in Gefahr.