Bei der drittletzten Zwischenzeit winkten viele im Zielraum schon ab. Die 53 Hundertstelsekunden, die Dreßen mit einer ebenso furiosen wie ruhigen und genial ausbalancierten Fahrt über diese schwerste Abfahrtsstrecke der Welt auf Weltmeister Beat Feuz herausgezaubert hatte, waren fast weg.

Vorsprung war fast weg

Nur noch ein Zehntel leuchtete auf der riesigen Anzeigetafel im Zielhang auf, und irgendwie machte sich hier blitzschnell ein Gefühl breit: schade. Nah dran gewesen, aber das war ja klar. Ein Deutscher und der Sieg am Hahnenkamm? Träumt weiter.

Das schöne Erwachen folgte wie der Blitz von Kitz: Aus 0,10 Sekunden wurden vor dem Sprung am Zielschuss plötzlich wieder 0,18. Und als dann ganz unten 0,20 Sekunden grün unterlegt aufleuchteten, überschlugen sich die Stimmen der Stadionsprecher Stefan Steinacher und Didi Ziesel komplett.

"Ein Wunder! Ein historischer Moment!"

Ihre spontane Einordnung des Geschehens gab aber die Stimmung absolut treffend wieder: "Das ist ein Wunder! Ein historischer Moment!" , hallte es aus den Riesen-Boxen, und auch die österreichischen Fans schwenkten ihre rot-weißen Fähnchen und waren fassungslos. Auch vor Freude.

Natürlich sehen die Gastgeber am Hahnenkamm alles lieber als einen Sieger vom Erzrivalen aus der Schweiz. Deshalb war ein Großteil ihrer Begeisterung der Tatsache geschuldet, dass da ein Nobody aus Mittenwald Feuz von Rang eins verdrängt hatte. Aber es machten auch ganz schnell Geschichten die Runde, nach denen Dreßen eigentlich ein halber Österreicher ist. Mindestens. Aber es sind nicht nur fröhliche Geschichten.

Tragik um seinen Vater

Jeder kennt hier die unfassbare Tragik um den Tod seines Vaters, der vor 13 Jahren im österreichischen Sölden bei einem Seilbahn-Unglück ums Leben kam. Am 5. September 2005 hatte ein Transport-Hubschrauber einen geladenen Betonkübel verloren, die knapp 800 Kilo schwere Last war dann auf das Tragseil der Seilbahn gestürzt und hatte eine Katstrophe ausgelöst: Neun Menschen starben, darunter Dirk Dreßen. Aber es gibt auch die schönen Geschichten. "Der hat eine Freundin aus Oberösterreich" , wusste ein Zuschauer zu berichten. Und ein anderer erzählte: "Weiß du, warum der so gut Tirolerisch spricht? Weil der hier in Neustift im Stubaital am Ski-Internat war!"

Das mit der Freundin stimmt übrigens, und das mit Neustift und dem Tirolerischen auch. Im Ersten erklärte Dreßen seine Traumfahrt immer wieder mit der wunderbaren Perfekt-Konstruktion "erwuschen" : Das Teilstück an der Seidlalm habe er diesmal perfekt "erwuschen" , und auch den Steilhang überhaupt "zum ersten Mal gut erwuschen" .

An den Besten orientiert

Das Geheimnis dieses perfekten Erwuschens resultierte dabei aus einer Rennvorbereitung, die viel über das gewachsene Selbstvertrauen dieses sympathischen Athleten aussagt. Er habe sich vor dem Lauf nochmal die Linien angeschaut, die Feuz, Hannes Reichelt und Aksel Lund Svindal im Training gewählt hatten, weil das die Fahrer seien, denen er mit seiner Art Ski zu fahren, am nächsten komme. Feuz, Reichelt, Svindal - das sind die Besten.

Bei den österreichischen Fans hatte sich Feuz auch schon vor dem Rennen wenig beliebt gemacht. Der Schweizer hatte die ausgeprochen ruppige Strecke im Super G und beim Abfahrtstraining harsch kritisiert: "Eine Katastrophe! Die Streif ist nicht in dem Zustand, das man da Rennen fahren kann, ich bin richtig sauer."

Sturm und Neuschnee

Selbst wenn er damit nicht ganz falsch lag, zeugte es von wenig Respekt für die vielen hundert Ehrenamtlichen, die die ganze Woche Tag und Nacht die Piste aufbereitet hatten. Und es war eine Wahnsinnswoche: Am Mittwoch vor dem Rennen hatten im gesamten Kitzbüheler Skigebiet ab elf Uhr die Lifte stillgestanden, weil ein Sturm wütete.

Dann gab es nach Wochen des Wartens plötzlich drei Tage und Nächte lang Neuschnee ohne Ende, so dass die Helfer mit dem Präparieren und Vereisen der Piste kaum nachkamen. Das Abfahrtstraining musste um einen Tag verlegt werden, der Super G am Freitag wurde verkürzt und ebenfalls später begonnen.

"Was will der Feuz!?"

"Was will der Feuz!?" , sagte Hüttenwirt Andi im Jochberger Hofstadl noch am Tag vor dem Abfahrtslauf erbost zu sportschau.de: "Der hat keinen Anstand! Was können wir hier für das Wetter? Das gehört zum Skifahren dazu, das ist Outdoorsport!"

Thomas Dreßen hatte zu alldem nichts gesagt, sondern einfach nur das Beste aus den Bedingungen gemacht. Auch deshalb haben ihn die Österreicher sofort ins Herz geschlossen.

