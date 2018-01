Dopfer schwächelt, Strasser hadert

Ganz ehrlich? Viel spricht nach den jüngsten beiden Slalomrennen in Kitzbühel und Schladming nicht für die deutschen Slalomfahrer. In Kitzbühel schaffte es allein Fritz Dopfer ( SC Garmisch) als 18. in die Punkte. Beim Nachtslalom von Schladming auf der Planai landete das DSV-Trio Linus Strasser ( TSV 1860 München), Dominik Stehle (Obermaiselstein) und Dopfer auf den Rängen 18 bis 20.

Dopfer stapelt bewusst tief

Fritz Dopfer fährt derzeit den Besten nur hinterher.

Dopfer hatte wie Straßer schwer zu knabbern an der herben Enttäuschung im letzten Weltcup-Slalom vor den Olympischen Spielen. Beim Gedanken an Südkorea huschte aber doch noch ein Lächeln über sein Gesicht. Er freue sich auf den Saisonhöhepunkt, sagte Dopfer, "ich hätte mir vor der Saison nicht erträumt, dass ich dabei sein darf." Ein Medaillenanwärter sei er dort aber nicht, betonte der WM-Zweite von 2015.

Übergangssaison - mehr wohl nicht

"Mein Leistungsstand ist zwischen Platz 20 und 30. Für die ganz vorderen Plätze bin ich überhaupt kein Kandidat" , sagte der Garmischer nach Rang 20 beim spektakulären Night Race von Schladming, wo Marcel Hirscher (Österreich) seinen 54. Weltcup-Sieg feierte. Dopfer sieht sich nach Schien- und Wadenbeinbruch in einer "Übergangssaison", an deren Ende eine erneute OP wartet. Wenn der Nagel aus seinem linken Unterschenkel entfernt sei, "wird es mir wieder ein bisschen besser gehen", sagte er.

Im Moment aber, vier Wochen vor dem Olympia-Slalom in Yongpyong (22. Februar), sei er "ein bisschen ratlos" , gab Dopfer zu. Er steht sinnbildlich für die ganze Techniker-Mannschaft: "Es fehlt doch einiges bis sehr, sehr viel auf die absolute Spitze" , so Dopfer, "das gibt mir zu denken."

"Trainingsweltmeister" Strasser hofft auf den Durchbruch

Im Training top: Linus Strasser

Aber ist das wirklich so? Dopfer wäre nicht der erste, der nach einer gewissen Wiedereingewöhnung plötzlich wieder vorne mitfährt. Warum also nicht in Pyeongchang, wo der Slalomhang nicht so selektiv ist? Auch Linus Strasser hat schon bewiesen, dass er schnell sein kann. Der "Trainingsweltmeister" kam in diesem Winter bei regulären Slaloms immerhin zweimal in die Top Ten (Platz neun in Wengen, Platz zehn in Adelboden). Dazu hat er einen starken dritten Platz beim City-Event in Oslo auf der Habenseite.

"Es kann wieder schnell nach vorne gehen"

Doch auch Straßer war in Schladming nach Rang 18 nachdenklich. "Es ist zum Haare raufen" , fand der Münchner, der sich als Opfer seiner eigenen Erwartungshaltung sieht: "Das ist eine Sache, die ich in den Griff kriegen muss." Wenn er nur seine halbe Trainingsleistung ins Rennen brächte, "dann würde es jedes Mal für die Top 10 reichen - das ist ja das Bittere und für den Kopf sehr anstrengend."

Am Dienstag (30.01.2018) bestreitet Straßer noch den City Event in Stockholm, den er 2017 gewonnen hatte. "Es hilft ja nichts" , sagte er, "ich muss weiterkämpfen. Wenn man alles gibt, macht man irgendwann auch den Schritt - und dann kann es sehr schnell wieder nach vorne gehen." Das klingt dann doch schon wieder gar nicht mehr so negativ.

