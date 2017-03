Die deutschen Ski-Rennläufer haben beim Saison-Ausklang auch ohne ihre Anführer Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg einen überraschenden Coup gelandet. Im Team-Event beim Weltcup-Finale von Aspen ( US -Bundesstaat Colorado) fuhren Lena Dürr (Germering), Marina Wallner (Inzell), Linus Straßer (München) und Stefan Luitz (Bolsterlang) auf Platz zwei. Gegen Schweden hieß es am Ende 1:3. Immerhin sorgte Straßer zum Abschluss für ein kleines Highlight, als er nur mit einem Stock Konkurrent Andre Myhrer bezwang.

Wimpernschlag-Erfolg von Luitz

In der 1. Runde hatte es einen Wimpernschlag-Erfolg gegen die Schweiz gegeben, weil Luitz seinen Konkurrenten Lucas Aerni um 0,01 Sekunden bezwang. Das war das 2:2 und die Entscheidung für Deutschland über die Zeit. Ausgetragen wurden die kurzen Rennen im Parallel-Riesenslalom. Im Halbfinale schlug das DSV -Quartett dann Italien mit 3:1. Im Finale war der WM -Dritte Schweden dann aber zu stark. In der Runde der letzten Vier hatten Frida Hansdotter, Mattias Hargin, Emelie Wikström und Myhrer bereits Weltmeister Frankreich bezwungen. Frankreich wurde Dritter.

Erstmals olympisch

Bei der insgesamt enttäuschenden WM im Februar in St. Moritz war für den DSV bereits die erste Hürde zu hoch gewesen. Damals scheiterten Neureuther und Co. im Achtelfinale an der Slowakei. Die letzten deutschen Siege im Team Event gab es bei den Weltcup-Finals 2011 und 2013. Der Wettbewerb wird im Weltcup seit 2006 gefahren. Erstmals olympisch wird das Team-Event 2018 in Pyeongchang.