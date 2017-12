Dass Thomas Dreßen schnell fahren kann, wussten alle. Beat Feuz, der in der Abfahrt von Lake Louise nur knapp vor dem Deutschen auf Platz zwei landete, gab dies nach dem Rennen gleich zu Protokoll. Der Schweizer hatte noch am Samstag nach den Trainingseindrücken gesagt, dass der erste Podestplatz von Thomas Dreßen nicht mehr weit entfernt sein könnte. Aber dass es dann so schnell geht? Gleich einen Tag später?

Das hatte Feuz nicht geahnt. Dreßen noch viel weniger. "Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Es ist echt ein Traum", sagte Dreßen im SIegerinterview beim ORF: "Darauf arbeitet man von klein auf hin, dass man mal aufs Podest kommt. Und jetzt ist es passiert." Genau wie Feuz wusste er, dass er im Training schnell unterwegs ist. Aber dass er so schnell auch in einem Rennen die fast perfekte Linie findet?

"Die Fahrt war nicht verkehrt", sagte er, "ich habe mir schon gedacht, dass es schnell ist. Aber dass es so schnell ist, hätte ich nicht gedacht", sagte er. Und wirkte, während die letzten Läufer noch die "Birds of Prey" hinabsausten, doch noch recht sprachlos.

Drei Abfahrer bei Olympia - das gab's zuletzt 1992

Hansjörg Tauscher und Markus Wasmeier 1992

Dabei hatte sich tatsächlich schon eine ganze Weile angedeutet, dass im DSV wieder ein Speedteam heranreift, dass reichlich Potential für Weltklasseleistungen mitbringt. Denn es ist ja nicht nur Dreßen, der die Konkurrenz bei den Nordamerika-Rennen verblüfft hat.

Auch Andreas Sander und Josef Ferstl sicherten sich an den beiden Rennwochenenden in Lake Louise und Beaver Creek bereits das Olympiaticket. Drei deutsche Speedfahrer bei Olympischen Winterspielen - das hatte es zuletzt 1992 im französischen Albertville gegeben. Damals hießen die Männer der schnellen Bretter Markus Wasmeier, Hansjörg Tauscher und Berni Huber.

Ende einer jahrelangen Durststrecke

Auch die letzten Podestplätze in den schnellen-Disziplinen liegen lange zurück. Im Dezember 2004 gewann Max Rauffer in Gröden, sechs Jahre später stand Stephan Keppler, ebenfalls im Grödner Tal, beim Super-G auf dem Podest - bis zu Dreßens denkwürdigem Rennen in Beaver Creek, dazu Sanders siebter Platz. Ein besseres DSV-Duo gab's im Weltcup zuletzt ebenfalls 1992: Damals gewann Markus Wasmeier in Garmisch-Partenkirchen, Hansjörg Tauscher wurde Dritter.

Und dennoch waren die Vorstellungen der deutschen Speedherren bei den Nordmaerika-Rennen nicht überraschend. "Wir haben super Trainer, das ist ganz wichtig. Wir haben viel Spaß in der Truppe", sagte Dreßen nach dem Beaver-Creek-Coup. In der Tat: Seit Mathias Berthold als Cheftrainer die deutschen Alpinherren koordiniert, sind die Leistungen deutlich nach oben gegangen. Vor allem konstanter präsentieren sich die Speedherren seitdem. Mutiger. Mit Selbstvertrauen.

Dreßen, vor einigen Tagen gerade mal 24 Jahre geworden, hatte schon in den vergangenen beiden Wintern seine Klasse angedeutet. Im Februar wurde er Zwölfter in der WM-Abfahrt in St. Moritz, Sander und Ferstl landeten auf den nicht minder guten Plätzen acht und 18. In Kvitfjell fuhr Dreßen im vergangenen Winter dann erstmals in die Top Ten.

Dreßen vor allen Österreichern

Thomas Dreßen in Beaver Creek

"Es ist die letzten Jahre viel passiert bei uns und vorwärtsgegangen. Ich hoffe, dass es so weitergeht", sagte Dreßen, der im ORF-Interview dann irgendwann doch richtig die Sprache fand und sogar noch einen Seitenhieb loswerden konnte. Der dritte Platz sei natürlich umso schöner, weil er vor allen Top-Abfahrern aus Österreich lag. Und die Alpenrepublik beansprucht die Spitzenpositionen in der Königsdisziplin ja gerne für sich. Sein Trainer Berthold, ein Österreicher übrigens, dürfte das Interview genüsslich verfolgt haben. Denn Dreßen präsentierte sich so, wie er es auch auf der Piste soll. Mit ganz viel Sebstvertrauen - und Mut.

