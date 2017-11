In Finnland knüpfte Shiffrin zunächst da an, wo sie im vergangenen Winter aufgehört hatte: In ihrer Paradedisziplin Slalom schien sie auch im neuen Winter weitgehend ohne Konkurrenz durch die Tore zu wedeln. Nur die Slowakin Petra Vlhova konnte als Zweite mit 21 Hundertsteln Rückstand im ersten Durchgang noch einigermaßen folgen. Die drittplatzierte Schwedin Frida Hansdotter hatte schon deutliche 73 Hundertstel Rückstand.

Mikaela Shiffrin beim Slalom in Levi

Der zweite Lauf sollte das Podest aber noch einmal ordentlich durchwirbeln. Hansdotter auf drei musste ihren Platz für die Schweizerin Wendy Holdener räumen, richtig packend wurde es aber auf den Plätzen eins und zwei. Die zweitplatzierte Vlhova setzte mit einem perfekten Lauf ein deutliches Ausrufezeichen. Und Shiffrin, die Ausnahmeläuferin im Stangenwald der vergangenen Saison, konnte nicht kontern: Mit zehn Hundertsteln Rückstand kam sie hinter Vlhova ins Ziel. Slalom-Alleinunterhalterin Shiffrin hat mit Vlhova eine ernstzunehmende Konkurrentin bekommen.

Lena Dürr sichert sich Olympiaticket

Stark präsentierte sich im ersten Saisonrennen Lena Dürr aus Germering. Deutschlands aussichtseichste Slalomfahrerin kam zwar auch mit einem gehörigen Rückstand auf Shiffrin ins Ziel. Dennoch für sie im ersten Durchgang auf einen beachtlichen sechsten Platz. Von Vorsicht im zweiten Lauf aber keine Spur: Dürr attackierte, sie wollte sich im ersten Saisonrennen gleich das Olympiaticket sichern - und das gelang. Dürr verteidigte den sechsten Platz und meisterte die Quali-Norm des Deutschen Skiverbands - ein Mal in die Top 8 oder zwei Mal in die Top 15 - auf Anhieb.

"Da kann man zufrieden sein" , sagte Alpindirektor Wolfgang Maier. Rang sechs sei trotz des enormen Zeitrückstands auf Vlhova (2,78 Sekunden) und die 0,10 Sekunden langsamere Shiffrin ein gutes Resultat, "das beweist, dass sie zu den Top Ten gehört." Und: "Dass sie gleich im ersten Rennen das Olympiaticket zieht, das ist gut für den Kopf. Jetzt kann sie ohne Druck fahren."

Auch Maren Wiesler überzeugte auf Platz 13 zunächst im ersten Durchgang. Doch im zweiten Lauf wollte die Sportsoldatin aus dem Schwarzwald zuviel, baute einige kleinere Fehler ein und verpasste als 20. die halbe Olympia-Qualifikationsnorm knapp. Nichts ins Ziel kam nach einem Fahrfehler dagegen Marina Wallner, die schon im ersten Durchgang ausschied. Jessica Hilzinger verpasste im ersten Lauf die Top 30 und damit ebenfalls den zweiten Durchgang.

br/sid | Stand: 11.11.2017, 13:55