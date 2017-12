Muss die Konkurrenz in dieser Ski-alpin-Saison den Gesamtweltcup schon früh abschreiben? Nur einen Tag nach ihrem überraschenden dritten Platz im ersten Speedrennen von Lake Louise gewann Mikaela Shiffrin erstmals eine Weltcup-Abfahrt. Die Slalom-Ausnahmefahrerin, die in der vergangenen Saison ohne Erfolge in den Speedrennen überlegen den Gesamtweltcup gewann, liegt auch im Olympiawinter früh in der Saison klar in Führung.

13 Hundertstel zurück landete Viktoria Rebensburg, die ebenfalls noch nie eine Abfahrt gewinnen konnte, auf dem zweiten Platz, weitere vier Hundertstel dahinter wurde die Schweizerin Michelle Gisin Dritte.

Snowboarderin Ledecká in den Top Ten

Am Wochenende der Überraschungen sorgte die Tschechin Ester Ledecká für die nächste dicke Überraschung. Die zweifache Snowboard-Weltmeisterin möchte als erste Athletin bei Olympischen Winterspielen in zwei Disziplinen antreten: im Snowboard-Parallelslalom und bei den Ski-alpin-Wettbewerben.

Im Februar 2016 war sie bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen erstmals in einer Abfahrt gestartet und hatte als 24. prompt Weltcuppunkte gesammelt. In Lake Louise fuhr sie in der zweiten Abfahrt zum bisher besten Alpin-Weltcupergebnis ihrer Karriere: Einen Tag nach Platz 13 fuhr sie diesmal sogar in die Top Ten und wurde Siebte.

Startverzögerung wegen Strom-Problemen

Wegen Strom-Problemen konnte die Abfahrt erst mit Verspätung von über einer Stunde gestartet werden. Weil die Lifte nicht funktinoerten, mussten die Athletinnen mit Pistenraupen zum Start gebracht werden. Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, wurde das Rennen vom Super-G-Start und nicht vom geplanten Abfahrtstart ausgetragen.

