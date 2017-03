Federica Brignone hat die letzte Saison-Entscheidung bei den Damen mit 1:58.01 Minuten souverän gewonnen. Die 26-Jährige kurvte zwei traumhafte Läufe in den Schnee und verwies mit 1,44 Sekunden Vorsprung ihre Teamkollegin Sofia Goggia auf Rang zwei. Das italienische Podest machte Maria Bassino (+1.47) perfekt.

Worley fährt taktisch klug die kleine Kugel ein

Tessa Worley, die Topfavoritin auf die kleine Kristallkugel taktierte und fuhr im ersten Durchgang mit 1,45 Sekunden auf Rang sechs. Die Weltmeisterin aus Frankreich hatte 80 Punkten Vorsprung auf Mikaela Shiffrin und musste am Ende mindestens Zwölfte werden, um auch bei einem Shiffrin-Sieg vorn zu bleiben.

Die Französin blieb im entscheidenden Lauf entspannt, fuhr sicher, routiniert und clever als Tagesfünfte (+1,83) zum verdienten Sieg im Disziplinen-Weltcup. Shiffrin (+2,14) hatte damit keine Chance ihre Kristallkugel-Sammlung nach dem Slalom- und Gesamtweltcupsieg noch zu erweitern. Die US-Amerikanerin fiel im zweiten Durchgang von Rang zwei noch auf sechs hinter Worley zurück.

Rebensburg verpasst Chance auf Podestplatz

Viktoria Rebensburg

Auch Viktoria Rebensburg (+1,53) hatte zum Abschluss einer durchwachsenen Saison die Chance in die Top drei zu fahren. Nur einmal war ihr das in der zu Ende gehenden Saison beim Riesenslalom-Weltcup in Semmering gelungen. Dort war sie Dritte geworden. In Aspen konnte die 26-Jährige ihre gute Ausgangsposition allerdings nicht optimal nutzen und wurde mit fünf Hundertstel Rückstand auf Bassino zum Abschluss starke Vierte. Eine kleine Enttäuschung blieb trotzdem: "Das passt absolut zu dieser Saison", sagte Rebensburg in der ARD: "Die Hundertstel waren nicht so auf meiner Seite. Aber das kommt zurück, davon bin ich absolut überzeugt. Wenn man darüber zu viel nachdenkt, wird man wahnsinnig als Sportler."