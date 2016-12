Alpine Kombination in Santa Caterina

Der Norweger Alexander Aamodt Kilde liegt bei Halbzeit der alpinen Kombination aus Super G und Slalom in Führung. Beim Weltcup in Santa Caterina geht der 24-Jährige nach dem ersten Rennen mit einem Vorsprung von 0,79 Sekunden auf den Österreicher Marcel Hirscher in den Slalom, der ab 14 Uhr gestartet wird. Kilde, im vergangenen Jahr Gewinner des Super-G-Weltcups, erwischte bei Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h die beste Linie, setzte die Bestzeit und hofft nun auf die erste Kombi-Podestplatzierung seiner Karriere.

Hirscher überraschend auf Rang zwei

Marcel Hirscher greift nach seinem ersten Kombi-Weltcupsieg.

Mehr noch als die Führung von Kilde überrascht der zweite Platz von Marcel Hirscher, zu dessen Lieblingsdisziplin der Super G bekannterweise nicht gehört. Der Slalom- und Riesenslalom-Spezialist, am Dienstag noch 47. im Super G, zeigte ein starkes Rennen und fuhr mit der hohen Startnummer 31 auf Rang zwei. Nur 79 Hundertstel hinter Kilde ist Hirscher im Slalom am Nachmittag nun großer Favorit auf den Sieg. Den Triumph streitig machen wird Hirscher Alexis Pinturault. Der Franzose, der im vergangenen Winter zwei von drei Kombis gewann. liegt nur fünf Hundertstel hinter Hirscher. Aus dem Top-Trio ist Kilde der schwächste Slalomfahrer, Kombi-Weltmeister Hirscher und der fünffache Kombi-Weltcupsieger Pinturault dürften den Sieg unter sich ausmachen.

DSV-Trio abgeschlagen

Die drei Deutschen im Klassement hatten mit den Topplatzierungen nichts zu tun. Josef Ferstl, am Dienstag noch Super-G-Fünfter von Santa Caterina ist nach 50 von 70 gestarteten Athleten nur 21. Auch Andreas Sander, der im Super G von Gröden Mitte Dezember Fünfter war, kam mit der eisigen Piste nicht zureich, fuhr zu zaghaft und liegt derzeit auf Rang 28. Der deutsche Kombi-Meister Thomas Dreßen konnte an seinen starken 21. Platz im Super G von Santa Caterina am Dienstag nicht anknüpfen. Er verlor im Super G gleich nach dem Start die Ideallinie und büßte auf dem Weg nach unten immer mehr Zeit ein. Im Ziel hatte er einen Rückstand von 3,54 Sekunden auf Kilde, derzeit ist er 31.

Blondin und Svindal fehlen

Nicht dabei bei der Kombi von Santa Caterina der Franzose Thomas Mermillod Blondin, im Vorjahr noch Zweiter im Kombi Weltcup, und der fünffache Weltmeister Aksel Lund Svindal aus Norwegen. Blondin fehlt wegen einer Muskelverletzung, Svindal lässt den gesamten Weltcup in Santa Caterina wegen Trainnigsrückstand aus.