Paris nach Abfahrt in Führung

Bei Höchstgeschwindigkeiten um 130 km/h war es gerade für die Slalomspezialisten eine große Herausforderung, sich die Stelvio-Piste hinunter zu stürzen. Erwartungsgemäß kamen die Abfahrtsspezialisten mit der schattigen und welligen Piste am Besten zurecht.

Der Sieger der Abfahrt des Vortags (28.12.), Dominik Paris, liegt mit 0,21 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Matthias Mayer in Führung. Als Dritter geht der Italiener Peter Fill in den Slalom. "Slalom-Training hab ich nicht so viel gemacht. Das Polster auf die Slalomfahrer ist ziemlich gut. Dann schauen wir mal" , sagte Paris in der ARD .

Dreßen guter Fünfter

Thomas Dreßen war der einzige deutsche Starter und überzeugte erneut in der Abfahrt. Am Donnerstag (28.12.), bei seiner Stevio-Premiere, war er als Zwölfter bester DSV-Athlet. Diesmal kam der Mittenwalder mit einem Rückstand von 0,65 Sekunden ins Ziel und liegt nach 29 Startern auf dem fünften Platz. "Ich habe an einer blöden Stelle einen Fehler gemacht. Ich war ein bisschen zu weit unten. Da habe ich einen Schlag bekommen. Aber so schlecht kann es nicht gewesen sein. Es war wieder eine Steigerung zu gestern. Mal sehen, was beim Slalom rauskommt. Das Slalomtraining ist an zwei Händen abzuzählen" , sagte Dreßen.