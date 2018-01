Holdener beim Heimrennen nicht zu schlagen

Die Schweizerin Holderer hatte bei ihrem Heimrennen in Lenzerheide nach dem Super-G als Vierte noch 0,71 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Die klar beste Slalom-Fahrerin im Starterfeld (Weltcup-Platz 4) schlängelte sich fast fehlerfrei durch die Stangen und hatte am Ende 1,55 Sekunden Vorsprung auf Marta Bassino aus Italien. Dritte wurde Bucik, die eine Wahnsinns-Leistung zeigte. Als 30. nach dem Super-G (+ 3,20 Sekunden) durfte sie im Slalom als erste Fahrerin ran. An ihrer Laufbestzeit bissen sich die Konkurentinnen die Zähne aus. Rennläuferin um Rennläuferin leuchtete im Ziel eine rote Anzeige auf. Erst Bassino war um die Winzigkeit von 0,01 Sekunden schneller als Bucik.

Lindsey Vonn rutschte indes noch vom Podium. Sie wurde im Endklassement Vierte (+ 1,88 Sekunden). Trotzdem war sie nach dem technisch anspruchsvollen Slalom zufrieden. " Das war ein tolles Rennen. Der Super-G war super. Auch im Slalom weiß ich nun, dass ich dabei sein kann. Es war knapp zum Podest. So wollte ich das ", sagte die US -Amerikanerin im Anschluss in der ARD . Auch das lädierte Knie hielt stand. Trotzdem kündigte Vonn an, keine weiteren Slalom-Trainings zu machen, um das Knie nicht weiter zu gefährden.

Vonn entscheidet sich nach Super-G für den Slalom

Nach dem Super-G hatte Vonn mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf Federica Brignone geführt. Eigentlich wollte die vierfache Gesamtweltcup-Siegerin den Lauf nur als " Generalprobe für Olympia " nutzen. Nach ihrem ersten Platz entschied sie sich doch dafür, den Slalom zu fahren. Und das obwohl sie laut eigenen Angaben nur einen Trainingstag im Stangenwald absolviert hatte.

Keine DSV -Starterin dabei

Die deutschen Athletinnen haben auf einen Start in der Kombination verzichtet. Viktoria Rebensburg konzentriert sich auf den Riesenslalom am Samstag und will dort die Disziplin-Führung verteidigen. Sie hatte zuletzt mit einer langwierigen Grippe zu kämpfen und muss ihre Starts deshalb noch etwas dosieren.



Auch die dominierende alpine Rennläuferin der Saison, Mikaela Shiffrin, fehlt in Lenzerheide. Sie hat vor Olympia eine andere Vorbereitung gewählt. Das Rennen im Kanton Graubünden war als Ersatzrennen für die ausgefallene Kombination in St. Moritz in den Kalender gerutscht.