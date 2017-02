Die Slowenin Ilka Stuhec an einem Richtungstor vorbei, die Französin Tessa Worley am selben Tor mit einem Sturz, die Schweizerin Denise Feierabend dann mit einem schlimmen Sturz und Abtransport per Akia. Nach den ersten drei Starterinnen im Super-G der Kombination von Crans Montana zog die Jury erst einmal die Reißleine. Rennunterbrechung, neuer Start eine Stunde später - und Verlegung an den Reservestart, dass die heikle Passage, mit der gleich drei Topläuferinnen zu kämpfen hatten, erst gar nicht mehr gefahren werden musste.

Die zweite Damen-Kombination des Winters in Crans Montana begann alles andere als vielversprechend. Dabei wollte sich der Wintersportort im schweizerischen Kanton Wallis doch von seiner besten Seite präsentieren. Schließlich war Crans Montana nur deshlab in den Rennkalender gerutscht, weil die Kombi in Altenmarkt-Zauchensee ausgefallen war.

Auch der zweite Startversuch läuft holprig

Auch der zweite Startversuch eher ungewöhnlich. Stuhec, die Gewinnerin der ersten Kombi des Winters in Val d'Isère, legte unbeeindruckt eine Bestzeit vor. Die zunächst folgenden Starterinnen waren dagegen offenbar noch vom ersten Versuch beeindruckt. Die Französin Worley verlor er erneut die Linie und schied aus, die US-Amerikanerin Laurenne Ross trat gar nicht mehr an, Michelle Gisin (Schweiz) und Sofia Goggia (Italien) schieden ebenfalls aus. Erst mit Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz kam mit Startnummer sieben eine zweite Läuferin im Ziel an.

Stuhec mit beruhigendem Vorsprung - DSV-Läuferinnen weit zurück

Doch keine fuhr so unbeeindruckt wie Stuhec. Zweite nach dem Super-G ist die Italienerin Federica Brignone mit bereits 52 Hundertstelsekunden Rückstand, auf Platz drei liegt 69 Hundertstel zurück die Österreicherin Michaela Kirchgasser, die allerdings die beste Slalomfahrerin des Top-Trios ist. Alle weiteren Läuferinnen haben schon über eine Sekunde Rückstand. Auch Viktoria Rebensburg, die mit der Startnummer 32 und 1,23 Sekunden Rückstand hinter der Führenden ankam. Michaela Wenig (Startnummer 39) kam mit 2,52 Sekunden Rückstand ins Ziel, Lena Dürr (Startnummer 36) mit 2,88 Sekunden, Patrizia Dorsch (Startnummer 37) mit 3,21 Sekunden, Marlene Schmotz (Startnummer 32) mit 3,71 Sekunden.

Nur 19 von 30 im Ziel

Zahlreiche weitere Top-Läuferinnen verzichteten ebenfalls auf einen Start in der Neuansetzung, darunter die US-Amerikanerinnen Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin. Von den ursprünglichen 30 ersten Läuferinnen kamen nur 19 ins Ziel.

Der zweite Durchgang begibnnt um 14.30 Uhr. Nach dem heutigen Ersatzrennen für Altenmarkt-Zauchensee wird am Sonntag (26.02.17) noch eine weitere Kombination in Crans Montana gefahren.