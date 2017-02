Die Slowenin Ilka Stuhec an einem Richtungstor vorbei, die Französin Tessa Worley am selben Tor mit einem Sturz, die Schweizerin Denise Feierabend dann mit einem schlimmen Sturz und Abtransport per Akia. Nach den ersten drei Starterinnen im Super-G der Kombination von Crans Montana zog die Jury erst einmal die Reißleine. Rennunterbrechung, neuer Start eine Stunde später - und Verlegung an den Reservestart, dass die heikle Passage, mit der gleich drei Topläuferinnen zu kämpfen hatten, erst gar nicht mehr gefahren werden musste.

Die zweite Damen-Kombination des Winters in Crans Montana begann alles andere als vielversprechend. Dabei wollte sich der Wintersportort im schweizerischen Kanton Wallis doch von seiner besten Seite präsentieren. Schließlich war Crans Montana nur deshalb in den Rennkalender gerutscht, weil die Kombi in Altenmarkt-Zauchensee ausgefallen war.

Auch der zweite Startversuch läuft holprig

Auch der zweite Startversuch eher ungewöhnlich. Stuhec, die Gewinnerin der ersten Kombi des Winters in Val d'Isère, legte unbeeindruckt eine Bestzeit vor. Die zunächst folgenden Starterinnen waren dagegen offenbar noch vom ersten Versuch beeindruckt. Die Französin Worley verlor er erneut die Linie und schied aus, die US-Amerikanerin Laurenne Ross trat gar nicht mehr an, Michelle Gisin (Schweiz) und Sofia Goggia (Italien) schieden ebenfalls aus. Erst mit Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz kam mit Startnummer sieben eine zweite Läuferin im Ziel an - allerdings weit abgeschlagen und nach dem Super-G nur auf Platz 19.

Stuhec Schnellste im Super-G

Ansonsten fuhr keine Starterin so unbeeindruckt wie Stuhec. Zweite nach dem Super-G war die Italienerin Federica Brignone mit bereits 52 Hundertstelsekunden Rückstand, auf Platz drei lag 69 Hundertstel zurück die Österreicherin Michaela Kirchgasser, die beste Slalomfahrerin des Top-Trios ist. Alle weiteren Läuferinnen hatten zur Kombi-Halbzeit schon über eine Sekunde Rückstand. Doch der Slalom sollte noch einmal vieles durcheinander wirbeln.

Brignone gewinnt überlegen

Wendy Holdener unterstrich eindrucksvoll, dass ihr Kombi-Sieg bei der WM in St. Moritz keine Eintagsfliege war. Mit der besten Slalomzeit des gesamten Feldes kletterte sie Platz um Platz und schob sich an die Spitze. Erst Michaela Kirchgasser, Dritte nach dem Super-G, konnte an der Schweizerin vorbeiziehen, musste ihre Führung aber schon bei der nächsten Läuferin wieder abgeben - an die Italienerin Brignone. Und Stuhec? Konnte nicht ganz kontern. Dem furiosen Slalom-Lauf von Brignone hatte sie nichts entgegenzusetzen, mit deutlichen 1,01 Sekunden Rückstand landete sie aber auf dem zweiten Platz vor Kirchgasser.

Lene Dürr beste DSV-Läuferin

Viktoria Rebensburg kam im Super-G mit der Startnummer 32 und 1,23 Sekunden Rückstand hinter der führenden Stuhec als Siebte ins Ziel. Die Kreutherin nahm den Kombinations-Auftakt allerdings als Trainingslauf mit und trat im Slalom nicht mehr an. Die zweitbeste Deutsche nach dem Super-G, Michaela Wenig (Startnummer 39), kam mit 2,52 Sekunden Rückstand als 23. ins Ziel, schied im Slalom aber aus.

Slalom-Spezialistin Lena Dürr (Startnummer 36) war mit 2,88 Sekunden zunächst 26., kletterte durch einen starken Slalom-Lauf aber auf Platz acht. Patrizia Dorsch (Startnummer 37) mit 3,21 Sekunden Rückstand und Marlene Schmotz (Startnummer 33) mit 3,71 Sekunden Rückstand verpassten im Super-G einen Top-30-Platz, kletterten im Slalom aber noch einige Ränge. Schmotz wurde am Ende 25., Dorsch 27.

Nur 31 von 62 im Ziel

Zahlreiche Top-Läuferinnen verzichteten auf einen Start in der Super-G-Neuansetzung, darunter die US-Amerikanerinnen Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin. Auch im Slalom traten nicht mehr alle Starterinnen an. Einschließlich aller Ausfälle fanden sich am Ende nur 31 der ursprünglich 62 gemeldeten Läuferinnen im End-Klassement.