Abfahrts-Weltmeister Beat Feuz sah schon wie der sichere Sieger des Hahnenkammrennens 2018 aus. Der Schweizer hätte sich damit erstmals in der Siegerliste der "Streif" eingetragen. Doch mit Startnummer 19 kam Thomas Dreßen (Gilching-Argelsried): Mausefalle, Karussel, Steilhang, Lärchenschuss, Hausbergkante - bei fast jedem der markanten "Streif"-Stellen blinkte die Zwischenzeit grün auf. Zwischenzeitlich war der 24-Jährige eine halbe Sekunde schneller als Feuz. Am Ende waren es noch zwei Zehntel.

"Ich dachte, die wollen mich verarschen"

Im Ziel schrie Dreßen überschwänglich seine Freude heraus, als er auf die Anzeigetafel schaute. Im Ersten sagte er anschließend: "Es war ein Kindheitstraum, einmal in Kitzbühel ins Ziel zu fahren und zu führen. Es ist nichts zu vergleichen mit Kitzbühel (...) Ich bin froh, dass ich zum ersten Mal den Steilhang richtig erwischt habe, im Training gelang mir das nicht (...) Im Ziel konnte ich es gar nicht glauben, ich dachte, die wollen mich verarschen."

Thomas Dreßen

Kurz vor den Olympischen Winterspielen schaffte Dreßen damit den ersten Weltcupsieg seiner Karriere: Bei der Abfahrt in Beaver Creek zu Beginn der Saison hatte er als Dritter erstmals auf dem Podest gestanden. Auf der "Streif" hatte zuletzt 1979 ein Deutscher triumphiert: Sepp Ferstl, der Vater von Josef Ferstl (Hammer), der am Samstag 20. wurde.

Video starten, abbrechen mit Escape Ski Alpin - Die Abfahrt der Herren in Kitzbühel | Sportschau | 20.01.2018 | 01:30:32 Min. | Verfügbar bis 20.01.2019 | Das Erste

Historischer Tag für DSV: Sander Sechster in Kitzbühel

Dritter wurde der Österreicher Hannes Reichelt mit einem Rückstand von 41 Hundertstel auf den Sieger. Eine Top-Leistung zeigte auch Andreas Sander (Ennepetal) als Sechster - 74 Hundertstel hinter Dreßen zurück. Ein historisches Abfahrtsergebnis für den DSV in Kitzbühel.

Svindal bleibt Sieg wieder verwehrt

Auch bei seinem 13. Anlauf gelang Aksel Lund Svindal nicht der ersehnte Sieg auf der "Streif". Ein Fehler an der Hausbergkante kostete den Norweger den möglichen Triumph. Am Ende wurde der 35-Jährige Achter.

Stürze kurz vor dem Ziel

Der Italienier Christof Innerhofer und der Franzose Johan Clarey stürzten an derselben Stelle - am letzten Buckel vor dem Zielschuss. Beide hob es aus. Innerhofer blieb auf jeden Fall unverletzt. Der US -Amerikaner Jared Goldberg stürzte in der Traverse.

Video starten, abbrechen mit Escape Die trügerische Idylle von Kitzbühel | Sportschau | 20.01.2018 | 02:08 Min. | Verfügbar bis 20.01.2019 | Das Erste

Thema in "Wintersport im Ersten", 20.01.2018, 9.05 Uhr.

eei | Stand: 20.01.2018, 13:10