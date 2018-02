Die alpinen Skirennfahrerinnen müssen sich beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen auf eine Planänderung einstellen. Wegen einer schlechten Piste wurde am Freitag (02.02.2018) auch das zweite Training für die Abfahrten am Wochenende abgesagt. Nun müssen Viktoria Rebensburg und Co. am Samstag doppelt ran: Das Training wurde auf 10.00 Uhr gelegt, um 12.30 Uhr steht dann eine verkürzte Abfahrt vom Super-G-Start an.



Ursprünglich war eine Sprint-Abfahrt mit zwei Läufen angesetzt gewesen. Laut Reglement muss vor jeder Weltcup-Abfahrt mindestens ein Training stattfinden. Am Sonntag soll die klassische Abfahrt wie geplant gefahren werden. Erste Anwärterin auf den Sieg ist die amerikanische Weltcup-Rekordsiegerin Lindsey Vonn, die bei Speedrennen in Garmisch in ihrer Karriere schon sechs Mal triumphiert hatte. Die Rennen sind die letzten vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar).