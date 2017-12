Die "Saslong" in Gröden, wo am Freitag (15.12.2017, 12.15 Uhr) der Super-G und am Samstag (16.12.2017, 12.15 Uhr) die Abfahrt ausgetragen werden, gehört zu den technisch anspruchsvollen Pisten im Weltcup. Herren-Bundestrainer Mathias Berthold schreckt das aber nicht: "Wir wollen den positiven Schwung vom letzten Speed-Event in Beaver Creek mitnehmen und vom ersten Training an konzentriert fahren" , sagt er. "In der Vergangenheit haben wir schon gute Rennen auf der Saslong zeigen können, und die Vorfreude auf die ersten beiden Speed-Rennen in Europa ist groß."

Das könnte daran liegen, dass drei deutsche Speed-Fahrer in Übersee für Furore gesorgt haben. Thomas Dreßen raste in Beaver Creek sogar aufs Podium. Sein dritter Platz in der Abfahrt bedeutete den ersten Podestplatz eines DSV-Abfahrers seit 13 Jahren. Aber auch Andreas Sander und Josef Ferstl überzeugten in diesem Winter bislang. Alle haben die Olympianorm in der Tasche. Das Trio wird - so keine Verletzung dazwischenkommt - die deutschen Farben auch bei den Olympischen Winterspielen vertreten. Das gab's seit 1992 nicht mehr.

"Sehr anspruchsvolle Abfahrt"

"Meine Leistungen in den bisherigen Rennen haben gezeigt, dass wir in der Vorbereitung gut gearbeitet und vieles richtig gemacht haben. Die Dynamik in unserer Mannschaft ist groß und wir profitieren stark voneinander" , erklärt Dreßen den unerwarteten Höhenflug. Er wolle nun weiter an seiner Skitechnik arbeiten und diese in den Rennen umsetzen.

In Gröden konnte der 24-Jährige vom SC Mittenwald im letzten Jahr in beiden Disziplinen Weltcup-Punkte sammeln. Das ist auch heuer wieder sein Ziel: "Die Saslong ist eine sehr anspruchsvolle Abfahrt, die den kompletten Abfahrer fordert. Mir gefällt die Strecke nicht zuletzt, weil so viele Sprünge drin sind. Das gefällt mir, und entsprechend positiv gehe ich die Woche im Grödnertal an."

