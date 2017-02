Jansrud greift nach der Abfahrtskugel

Nach Platz drei in der Abfahrt am Vortag wollte Kjetil Jansrud am Samstag (25.02.17) ganz oben auf dem Podest stehen. Der Führende im Abfahrtsweltcup, kurvte als fünfter Starter eine klare Ansage an die Konkurrenten in den Schnee. Mit 1,47,63 Sekunden fuhr der Norweger eine wilde Linie, riskierte viel und setzte sich mit sattem Vorsprung an die Spitze. "Es sieht gut aus", sagte er mit Blick auf das End-Ergebnis und die mögliche Abfahrtskugel.

Nur acht Hundertstel an Bestzeit vorbei

Peter Fill, harter Konkurrent im Disziplinenweltcup, nahm die Kampfansage des Norwegers an, fuhr eine starkes Rennen und kam bis auf 0,08 Sekunden an die Bestzeit heran. "Ich glaub, jetzt ist die Kugel gegangen" , sagte Fill, der immer noch auf seinen ersten Saisonsieg wartet. "Mit meiner Leistung bin ich aber sehr zufrieden." Nächstes Ziel ist jetzt ein Sieg beim Saisonfinale in Aspen. "Schau mer mal, was rauskommt," so Fill.

Die die Top drei Plätze waren aber noch nicht vergeben. Abfahrtsweltmeister Beat Feuz kratzte an der Bestzeit, mit 14 Hundertstel war er zwar stark unterwegs, musste er sich aber hinter Jansrud und Fill einreihen. Der Kanadier Manuel Osborne-Paradise fiel auf Rang vier zurück.

Dreßen stark, Sander zufrieden, Ferstl gut

Andreas Sander

Andreas Sander, 17. bei der Abfahrt am Freitag, fuhr sauber, kämpfte, verlor bis ins Ziel gerade Mal 0,83 Sekunden auf Jansrud. Das reichte in diesem starken Feld jedoch nicht für die Top-Ten. "Jetzt kann mich nur noch der Thomas überholen", sagte Sander. Thomas Dreßen hatte am Vortag mit Platz sechs für eine Überraschung gesorgt. "Wenn wir so weiter machen als Team und er besonders, dann sind wir richtig gut", so Sander, der am Sonntag noch eine guten Super-G abliefern will. Und Dreßen war tatsächlich um 16 Hundertstel schneller unterwegs und schob sich zeitgleich mit Hannes Reichelt vor Sander. "Natürlich berflügelt es. Es nimmt den Druck heraus.", so Dreßen, der auch in der zweiten Abfahrt versuchte, eine "coole Fahrt zu machen." Es konnte es kaum glauben, dass er nach Platz sechs und elf jetzt mit einem Platz im Weltcupfinale rechnen kann. Josef Ferstl komplettierte das gute Mannschaftsergebnis mit Platz 14.