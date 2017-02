Erster Weltcupsieg für Kline - Dreßen Sechster

Die Abfahrt der Herren in Kvitfjell war das Ersatzrennen für Lake Louise. In Norwegen musste das Rennen zwar verkürzt werden, weil es oben zu windig war. Aber ansonsten hatten die Läufer gute Bedingungen. Im Gegensatz zum Training, als ein Streckenhelfer fast noch für einen Zusammenstoß mit Carlo Janka gesorgt hatte, ging dieses Rennen problemlos über die Bühne. Was auch wichtig war, denn FIS -Direktor Markus Waldner hatte schwere Vorwürfe gegen die Renn-Veranstalter geäußert und mit dem Entzug zukünftiger Austragungen gedroht.

Premierensieg für Bostjan Kline

Der Slowene Bostjan Kline zeigte die mutigste Linie aller Läufer. Und diese wurde mit Klines erstem Weltcupsieg der Karriere belohnt. Nur Kjetil Jansrud konnte halbwegs mithalten und durch seinen Rang drei entscheidende Punkte im Kampf um den Abfahrtsweltcup sammeln. Der Österreicher Matthias Mayer zeigte unten die engste Linie und fuhr sich im Endspurt noch auf Rang zwei vor.

Wechsel im Abfahrtsweltcup

Der in der Abfahrtswertung bisher führende Peter Fill kam gar nicht gut zurecht. Durch seine seriöse, aber viel zu langsame Fahrt mit acht Zehntel Rückstand erreichte er nur Rang 16. Durch den dritten Rang Jansruds musste der Italiener das rote Trikot des Abfahrtsweltcup-Führenden an den Norweger abgeben.

Sander und Ferstl zeitgleich, Dressen auf Rang sechs