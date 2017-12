Fast auf den Tage genau sechs Jahre nach ihrem Weltcupdebüt steht Cornelia Hütter aus der Steiermark erstmals bei einer Weltcupabfahrt ganz oben auf dem Podest. Sie gewann die erste Damenabfahrt des Winters im kanadischen Lake Louise mit knappen neun Hundertsteln Vorsprung vor der Liechtensteinerin Tina Weirather.

Bisher hatte die Grazerin erst einmal auf Platz eins bei einem Weltcuprennen gestanden: beim Super-G in Lenzerheide im März 2016. Der Sieg umso überraschender, weil die Abfahrt in Lake Louise Hütters Comeback-Rennen war. Im Januar hatte sie sich beim einem Sturz einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem keine Wettkämpfe bestritten.

Shiffrin erstmals auf dem Abfahrts-Podium

Eine dicke Überraschung gab's auf Platz drei: Die Gesamtweltcupführende Mikaela Shiffrin aus den USA , normalerweise ausschließlich in den Technik-Disziplinen auf dem Podest zu sehen, fuhr erstmals in ihrer Karriere in einem Speedrennen aufs "Stockerl".

Auch Deutschlands Nummer eins, Riesenslalom-Spezialistin Viktoria Rebensburg, erwischte einen guten Start in die Speedrennen des Winters. Die Bayerin kam mit 89 Hundertsteln Rückstand auf Platz sieben. Kira Weidle und Michaela Wenig landeten in den Weltcuppunkterängen auf den Plätzen 23. und 27., Meike Pfister verpasste die Top 30.

Vonn stürzt am "Lake Lindsey"

Eine bittere Rückkehr nach Lake Louise erlebte US-Speedqueen Lindsey Vonn. In "Lake Lindsey", wo Vonn 18 ihrer bisher 77 Weltcupsiege feierte und in den schnellen Disziplinen fast als unschlagbar galt, endete ihre Fahrt in den Fangnetzen. Auf Bestzeitkurs unterwegs, wurde sie nach einer Welle im Schlussabschnitt ausgehoben und konnte nicht mehr korrigieren. Nach einigen Schrecksekunden konnte Vonn jedoch von den Pistenhelfern aus den Zäunen befreit werden, schnallte die Ski noch einmal an und fuhr unter großem Jubel ins Ziel. Im vergangenen Jahr war Vonn in Lake Louise wegen einer Verletzung nicht am Start gewesen.

Thema in: B5 aktuell, 01.12.2017, 21.55 Uhr

br | Stand: 01.12.2017, 21:34