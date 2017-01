Nur Vonn und Gut schneller als Rebensburg

Vielleicht war es ihre Glücksnummer 17, mit der sie schon so viele Weltcuprennen gewinnen konnte. Mit Sicherheit war es aber ihr unbändiger Wille, der Lindsey Vonn bereits im zweiten Rennen nach ihrer langen Verletzungspause ihren 77.Weltcupsieg bescherte. Was es auch war: Klar ist, die US-Amerikanerin ist und bleibt die "Speed-Queen" im Damen-Weltcup. Auf der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen zeigte die 32-Jährige eine beherzte, angriffslustige Fahrt ohne gröbere Fehler. Der Lohn: Im Ziel war sie 15 Hundertstelsekunden schneller als die Schweizerin Lara Gut. Viktoria Rebensburg (Kreuth) wurde Dritte und lieferte damit ihr bestes Abfahrtsergebnis in diesem Winter ab.

Rebensburg legt mit Startnummer eins vor

War nicht ganz zufrieden mit ihrer Fahrt: Viktoria Rebensburg

Mit der ungeliebten Startnummer eins hatte Rebensburg eine Zeit vorgelegt, an der sich die ersten acht Konkurrentinnen die Zähne ausbissen. Erst die Schweizerin Lara Gut blieb 0,33 Sekunden unter der Zeit der Deutschen. Vonn schließlich pulverisierte vor den Augen ihres Vaters Alan Kildow auch diese Bestzeit, übernahm die Spitze und positionierte sich damit als Favoritin auf Abfahrts-Gold für die Ski-WM in St. Moritz im Februar.

Vicky Rebensburg zollte Vonn im Ziel ihren Respekt: "Stark. Das hätte ich so nicht gedacht, weil sie im Training schon Probleme gehabt hat. Das ist schon beeindruckend, weil sie vom Gefühl her noch nicht am Limit fährt." Mit ihrer eigenen Leistung war sie nur leidlich zufrieden: "Es war schwierig. Die Strecke war heute nochmal schneller als beim Training. Man hat nicht das Gefühl, alle Schwünge auf Zug durchzufahren. Man ist überall schneller dran an den Toren, aber ich habe versucht, auf Zug zu fahren und den Speed mitzunehmen" , so die 27-Jährige hinterher im ZDF. Für die Riesenslalomspezialistin war es erst ihre vierte Podestplatzierung in der Abfahrt überhaupt.

Stuhec diesmal klar geschlagen

Die Ideallinie zu treffen, war bei dem hohen Tempo auf der Kandahar extrem schwierig. Aber nicht nur Rebensburg erging es so: Ilka Stuhec, die Führende im Abfahrts-Weltcup, wurde extrem abgetragen und hatte diesmal keine Chance auf einen Podestplatz. Auch die hoch eingeschätzten Tina Weirather (Liechtenstein) sowie die Österreicherin Christina Scheyer, die vor einer Woche in Zauchensee noch gewonnen hatte, kamen mit der Strecke nicht zurecht. Weirather wurde am Ende Achte, Scheyer schied sogar ganz aus.

Aus dem deutschen Team schaffte es neben Rebensburg keine andere Starterin in die Punkte: Michaela Wenig wurde 34., Meike Pfister 36. und Katrin Hirtl-Stanggaßinger 39. Patrizia Dorsch und Kira Weidle schieden aus.

wp | Stand: 21.01.2017, 11:42