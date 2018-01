Goggia profitiert von Vonn-Patzer

Auf ihrer Lieblingsstrecke setzte Lokalmatadorin Sofia Goggia am Freitag (19.01.2018) eine Richtzeit, an der sich die anderen Speed-Spezialistinnen die Zähne ausbissen. Der Italienierin gelang zwar keine fehlerfreie Fahrt, aber sie war extrem schnell.

Lindsey Vonn schaut fragend Richtung Piste.

Bei ihrem Sieg profitierte die 25-Jährige aber von einem groben Fahrfehler von Mitfavoritin Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin hatte klar in Führung gelegen, als sie eine Welle übersah und es ihr den Ski verschlug. Vonn konnte sich gerade so im Rennen halten und verlor durch den Schnitzer fast eine halbe Sekunde auf Goggia: "Das war leider kein perfekter Lauf. Gott sei Dank bin ich nicht verletzt. Aber mit meiner Form bin ich happy und ich weiß, dass ich viel schneller fahren kann." Dennoch reichte es für Vonn zu Rang zwei vor ihrer Teamkollegin Mikaela Shiffrin.

Weidle fährt in die Top Ten

In Abwesenheit der grippe-erkrankten Viktoria Rebensburg sorgte Kira Weidle für ein Top-Resultat aus deutscher Sicht. Die 21-Jährige fuhr mit Startnummer 28 noch auf Rang neun und kam damit zum zweiten Mal in ihrer Karriere in die Top Ten. Am Ende hatte sie 1,47 Sekunden Rückstand auf die Siegerin. Im oberen Bereich waren Weidle ein paar Fahrfehler unterlaufen, sonst wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen: "Es kostet einiges, wenn man da aus der Position raus muss. Ich hatte ein paar Probleme mit dem diffusen Licht auf der Strecke. Ich hatte auch mitgekriegt, dass da am Anfang viele ausgeschieden sind." Die zweite Deutsche im Rennen, Michaela Wenig, erwischte eine Kurve nicht ganz und schied aus.

Mancuso als Wonder-Woman unterwegs

Julia Mancuso und Lindsey Vonn