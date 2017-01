Lara Gut gewinnt Hundert Punkte, Rebensburg Vierte

Die Schlüsselstelle auf der ansonsten relativ einfachen Tofana-Strecke war die Panoramakurve. Dort hatte Rebensburg im Training zu kämpfen. Lindsey Vonn war im Training gestürzt. Darum wurde dort ein Sprung abgetragen. Einfacher wurde die Passage aber trotzdem nicht, weil die Läuferinnen die Kurve noch schneller als sonst anfahren und sehr nahe ans Fangnetz geraten. Doch die meisten Läuferinnen hatten damit kein Problem.

Volle Punktzahl für Gut

Vielmehr sollte sich das letzte Drittel als die entscheidende Passage erweisen. Lara Gut aus der Schweiz fuhr dort mit einem furiosem Endspurt den Sieg heraus. Und sie wurde dgleich doppelt belohnt. Nachdem ihre Konkurrentin im Kampf um den Gesamtweltcup Mikaela Shiffrin bei den Speedrennen nicht startet, konnte Gut durch ihren Triumph auch die Maximalzahl von Hundert Punkten aufholen.

Fünf Hundertstel fehlen zum Heimsieg für Goggia

Die Italienerinnen zeigten in ihrem Heimrennen eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Sofia Goggia kämpfte zwar mit der Linie, wählte diese aber richig eng. Das sollte sich auszahlen. Sie fuhr in ihrem Heimrennen ganz knapp am Sieg vorbei (Platz zwei, +0,05). Johanna Schnarf hatte mit der niedrigen Startnummer drei vorgelegt, sie erreichte Rang sieben. Bei Verena Stuffer mit Startnummer 21 hatten die Führenden mehrmals noch tief durchatmen müssen, nach Zwischenbestzeiten fiel sie am Ende auf Platz sechs zurück.

Stuhec punktet für den Abfahrtsweltcup

Die Führende im Abfahrtsweltcup Slowenin Ilka Stuhec verlor im letzten Rennabschnitt ebenfalls einen durchaus möglichen Sieg. Von mehr als einer halben Sekunde Vorsprung bei der Zwischenzeit rettete sie gerade einmal sechs Hundertstel Vorsprung (+0,47) auf die Viertplatzierte Viktoria Rebensburg (+0,53).

Trotzreaktion nach verpatztem Riesenslalom

Die hatte im Schlussdrittel mächtig Gas gegeben. Im Laufe des Rennens wurde sie im Gegensatz zu vielen Konkurrentinnen immer besser, was mit Rang vier belohnt wurde. Bundestrainer Markus Anwander hatte ja nach dem enttäuschenden Abschneiden beim Riesenslalom vom Kronplatz auf eine Trotzreaktion von Viktoria Rebensburg gesetzt. Und die zeigte sie. Vom DSV-Team sind noch drei weitere Fahrerinnen am Start, sie gehen noch mit höheren Startnummern ins Rennen: Kira Weidle (32), Michaela Wenig (37) und Patrizia Dorsch (42).

Vonn nach Zwischenbestzeit ausgefallen

Die US-Amerikanerin Lindsey Vonn war mit Zwischenbestzeit unterwegs. Nach einem Fahrfehler landete sie aber im Fangnetz. Zu defensiv war sie eine Kurve angefahren und konnte das Gleichgewicht nicht mehr halten. Aber immerhin verletzte sie sich nicht.