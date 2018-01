Nach dem Ärger über ihren fehlerbedingten zweiten Platz vom Vortag war Vonn die Entschlossenheit schon im Starthäuschen anzusehen. Entsprechend souverän absolvierte sie diesmal den Abfahrtsklassiker "Olympia delle Tofane" - wie schon zuvor in den Trainingsläufen. Um 92 Hundertstel distanzierte Vonn die zweitplatzierte Tina Weirather aus Liechtenstein. Das erinnerte an alte Zeiten, als Vonn nach Belieben die Speed-Disziplinen in Serie dominierte. Cortina d'Ampezzo ist Vonns europäische Lieblingsstrecke, schon zwölf Weltcupsiege feierte sie dort. Mit dem neuerlichen Triumph fehlen dem 33-jährigen US -Star noch sieben Weltcupsiege, um mit dem Alpin-Rekordhalter Ingemar Stenmark gleichzuziehen.

"Ich habe heute einen guten Lauf gehabt, ich war verärgert wegen gestern. Heute Sonnenschein, Sieg - das geht nicht besser. Für Olympia bin ich gut im Plan, die Leute dachten, ich bin nicht im Plan, aber das stimmt nicht" , sagte Vonn im Ersten.

Wilde Wiles

Vonns Teamkollegin Jacqueline Wiles überraschte mit einem dritten Platz. Ihre Vorstellung glich zwar mehr einem Rodeoritt als einer Abfahrt, aber im Ziel war sie trotzdem nur um sechs Hundertstel langsamer als Weirather. Für Wiles war es der zweite Podestplatz ihrer Karriere.

Goggias Schrecksekunde - Italienerinnen enttäuschen

Die Italienerin Sofia Goggia, am Vortag noch Siegerin an selber Stelle, riskierte am berühmt-berüchtigten Tofana-Schuss diesmal zu viel, stürzte beim Sprung und schied aus. Doch sie konnte sich artistisch retten, blieb unverletzt. Da die US -Amerikanerin Mikaela Shiffrin nur Siebte wurde, behielt Goggia die Führung im Abfahrtsweltcup. Beste Italienerin in Cortina d'Ampezzo war diesmal überraschend Johanna Schnarf als Neunte. Bei der Abfahrt vor einer Woche in Bad Kleinkirchheim hatten die Italienerinnen noch einen Dreifacherfolg gefeiert.

Keine DSV -Läuferin in den Top 30

Für den DSV waren nur zwei Athletinnen am Start. Kira Weidle (Starnberg) und Michaela Wenig (Lenggries) kamen dabei nicht in die Top 30. Bei der Abfahrt am Vortag war Weidle noch starke Neunte geworden.

Stand: 20.01.2018, 10:45