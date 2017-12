Fast fehlerfrei und immer ganz nah an der Ideallinie meisterte Thomas Dreßen mit der Startnummer zehn die WM-Abfahrt von 1999 und 2015. Als die "3" im Ziel auf der Anzeigetafel aufleuchtete, gab der Mittenwalder einen lauten Freudenjauchzer von sich. Denn er wusste: Vor ihm waren schon Top-Abfahrer wie der Italiener Peter Fill oder der Schweizer Patrick Küng, Abfahrtsweltmeister von 2015 auf genau dieser Piste, unterwegs gewesen. Und sie alle waren langsamer als Dreßen. Seine Zeit war top.

Eine "3" auf der Anzeigetafel, die also lange halten könnte. Schneller waren vor Dreßen nur der Norweger Aksel Lund Svindal und der Schweizer Beat Feuz auf der zwei. Und selbst deren Zeiten wären, hätte Dreßen nicht einmal die Ideallinie verloren, für den Deutschen zu knacken gewesen.

Svindals Rekordsieg

Egal. Denn auch die "3" war eine Meisterleistung - und sollte an diesem Tag auch bei keinem anderen Fahrer mehr aufleuchten. Thomas Dreßen sicherte sich mit einem tollen Lauf zum ersten Mal in seiner Karriere einen Podestplatz 49 Hundertstel hinter Sieger Svindal und 32 Hundertstel hinter dem zweitplatzierten Feuz.

Aksel Lund Svindal gewann bereits zum sechsten Mal ein Weltcuprennen in Beaver Creek und zog damit mit dem bisherigen Rekordsieger Hermann Maier (ebenfalls sechs Triumphe in Beaver Creek) gleich. Nur in Lake Louise ist der Norweger noch erfolgreicher: Dort stand er bereits acht Mal ganz oben auf dem Podest.

Sander starker Siebter

Nicht minder stark auf der "Birds of Prey": Andreas Sander, der zweite Speedfahrer des Deutschen Skiverbands, der mit der Startnummer 12 ins Rennen ging. Auch er schien die Piste wie Dreßen an diesem Tag fast im Schlaf fahren zu können, so sicher, sauber und schnell war er unterwegs.

Doch auch er verlor die Ideallinie einmal und büßte einige Zehntel ein. Am Ende wurde Sander aber starker Siebter und ließ ebenfalls prominente Speedspezialisten wie Fill, Küng oder auch den österreichischen Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer hinter sich.

Ferstl in den Top 30

Einzig Josef Ferstl konnte nicht ganz an die Steilvorlagen seiner Teamkollegen anknüpfen. Der Traunsteiner versuchte es zwar, ging selbst in schwierigen Kurven tief in die Abfahrtshocke, doch fehlten ihm Speed und Ideallinie für einen Plart ganz vorne. Immerhin sicherte er sich in den Top 30 Weltcuppunkte. Und ein schwächeres Rennen dürfte er locker verkraften: Denn die Olympia-Qualifikation hatte Ferstl, genau wie Dreßen und Sander, schon vor der Abfahrt in Beaver Creek sicher.

beb | Stand: 02.12.2017, 20:05