Rennen in Nordamerika

Wegen Schneemangels droht eine Absage der Läufe in Lake Louise (26. und 27. November/Männer). Auch die Wettbewerbe der Frauen am selben Wochenende in Killington im US-Bundesstaat Vermont sind stark gefährdet.

Levi ist sicher

Der Internationale Ski-Verband FIS will am Samstag (12.11.2016) bekanntgeben, wie er nach den Slaloms in Levi plant. Diese Wettbewerbe sind sicher und finden auf jeden Fall statt. Wir tickern am Samstag ab 10 Uhr den Damen-Slalom und am Sonntag ab 10 Uhr das Herren-Rennen.

Zehn Wettbewerbe in Nordamerika

Super G in Beaver Creek - ein Spektakel

Insgesamt sollen zehn Weltcup-Wettbewerbe in Nordamerika ausgetragen werden. Die schnellsten Skirennfahrer der Welt sind auch vom 2. bis 4. Dezember in Übersee. In Lake Louise sollen dann die Frauen fahren, in Beaver Creek/US-Bundesstaat Colorado steigen die Weltcuprennen der Herren - vorausgesetzt es schneit noch.