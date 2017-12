Als sich Felix Neureuther zu Saisonbeginn schwer am Knie verletzte, war die Stimmung im deutschen Ski-Team am Boden. Ausgerechnet Neureuther. Ausgerechnet einer der großen deutschen Olympia-Medaillenhoffnungen. Doch wenige Tage und ein Weltcup-Wochenende später sieht die Welt deutlich freundlicher aus.

"Locker attackieren"

Dafür sorgten Neureuthers Teamkollegen mit überraschenden Platzierungen. Thomas Dreßen landete in der Abfahrt von Beaver Creek hinter den Branchenführern Aksel Lund Svindal (Norwegen) und Beat Feuz (Schweiz) auf dem dritten Platz. Den gleichen Rang eroberte Stefan Luitz im Riesenslalom. "Für Stefan gilt es, die positiven Eindrücke aus Beaver Creek mitzunehmen. Die Qualifikationskriterien für die Olympischen Spiele hat er mit seinem dritten Platz souverän erfüllt, und nun kann er auf dem Hang, auf dem er in der Vergangenheit gut zurechtgekommen ist, weiter locker attackieren" , sagte der Herren-Bundestrainer Mathias Berthold vor den Rennen in Val d´Isère am Samstag (09.12.2017/Riesenslalom/Ticker) und Sonntag (10.12.2017/Slalom/Ticker). Neben Luitz (SC Bolsterlang) starten Alexander Schmid (SC Fischen), Linus Straßer (TSV München 1860) und Fritz Dopfer (SC Garmisch). Letzterer gab in Beaver Creek sein Comeback im Riesenslalom und konnte sich als 20. "gut in Szene setzen", meinte Berthold und glaubt: "Er ist für die nächste Herausforderung bereit.“

Rebensburg will's besser machen

Zwei neue Super-G-Chancen für Viktoria Rebensburg.