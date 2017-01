Matthias Mayer gewinnt Kitzbühel-Super-G

Fast schon eine Sprint-Abfahrt hatte der italienische Trainer Alberto Ghidoni auf die Strecke von der "Streifalm" ins Tal gesteckt. Die Spitzengeschwindigkeiten kratzten teilweise an der 140-Stundenkilomter-Marke - so schnell geht es anderswo sonst nur in der Abfahrt zu. Die 34 Tore dienten mehr der Orientierung, der Super-G von Kitzbühel 2017 war ein echter Härtetest für die Abfahrt auf der "Streif" am Samstag (21.01.17).

Wenn die Topfahrer Probleme bekommen

Auch, weil sich die Strecke in diesem Jahr im oberen Abschnitt extrem eisig präsentiert. Das bekamen auch zahlreiche Mitfavoriten zu spüren. Hannes Reichelt etwa, der Kitzbühel-Abfahrtssieger von 2014, der im vergangenen Jahr auf der "Streif" schwer gestürzt war. Nur mit Mühe konnte er einen Sturz vermeiden, blieb zwar im Rennen, kam aber weit abgeschlagen ins Ziel. Auch der Norweger Kjetil Jansrud, Gewinner der bisherigen drei Super-G in dieser Saison, kam mit dem Eis nicht zurecht und fuhr als Vierter am Podest vorbei.

Doch auch die übrigen Streckenabschnitten offenbarten die von der "Streif" gewohnten Tücken. Den Kanadier Dustin Cook, immerhin amtierender Vize-Weltmeister im Super-G, und den Italiener Mattia Casse hob es vor dem Zielsprung aus. Den Norweger Adrian Smiseth Sejersted erwischte es schon im Steilhang. Alle drei Fahrer blieben nach ersten Diagnosen unverletzt.

Olympiasieger gewinnt

Ganz oben auf dem Podest stand zum Auftakt der diesjährigen Hahnenkammrennen Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer. Erst zum zweiten Mal gewann der Kärntner einen Weltcup-Super-G - und das ausgerechnet auf einer der traditionsreichsten Strecken. In 1:11,25 Minuten verwies er den Südtiroler Christof Innerhofer (+0,09 Sekunden) und den Schweizer Beat Feuz (+0,44) auf die Plätze.

Sander ohne Chance, Ferstl stark

Andreas Sander, der das Rennen eröffnet hatte, konnte nicht von seiner frühen Startnummer profitieren. "Es war eine große Ehre, als Erster zu starten. Ich hab alles probiert, ich habe aber ein paar Sachen falsch eingeschätzt. Besonders der obere Hausberg, und dann über den Hausberg - da muss ich enger bleiben. Da war sicherlich viel Zeit drin. Insgesamt war mit der Startnummer nicht soviel drin, aber etwas mehr sicherlich schon" , sagte der Ennepetaler, der zwei Sekunden hinter Sieger Mayer ins Ziel kam.