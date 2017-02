Hermann gewinnt Skeleton-Weltcup in Igls

Tina Hermann hat den Skeleton-Weltcup in Innbruck/Igls gewonnen. Zwei Wochen vor der Heim-WM am Königssee fuhr die Weltmeisterin am Freitag (03.02.2017) damit ihren ersten Saisonsieg ein. An der Stätte ihres WM-Coups vor einem Jahr verwies sie nach zwei Läufen die Kanadierin Mirela Rahneva mit 0,16 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Dritte wurde die Österreicherin Janine Flock. Nach dem ersten Durchgang hatte Hermann noch auf Rang drei gelegen. Im Finale legte sie als einzige eine Fuhre unter 54 Sekunden hin. Daran scheiterte erst Flock und anschließend auch Rahneva.



"Das war das richtige Zeichen vor der WM" , sagte Bundestrainer Jens Müller: "Tina hat gezeigt, dass mit ihr auch in diesem Jahr zu rechnen ist. Mit dem hervorragenden zweiten Durchgang hat sie die Fehler aus ihrem erstem Lauf ausgebügelt."

Weltcupführende Lölling nur Neunte

Die Weltcup-Führende Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland musste sich auf der sogenannten Starterbahn am Fuße des Patscherkofels mit Rang neun zufrieden geben. Anna Fernstädt (Berchtesgaden), vor einer Woche beim Weltcup am Königssee noch Dritte, fehlte aufgrund einer Erkrankung, soll zur WM aber wieder fit sein. "Wir wollten sie schonen", sagte Müller.



Im Weltcup verteidigte Lölling mit nun 1.366 Punkten ihre Führung im Gesamtweltcup. Auf Platz zwei nach sieben von insgesamt acht Stationen verbesserte sich Hermann mit 1.341 Zählern vor Flock mit 1.321 Punkten.

Herren bleiben ohne Platz auf dem Treppchen

Bei den Herren ist Axel Jungk (Oberbärenburg) zeitgleich mit dem Letten Tomass Dukurs auf Rang vier gefahren. Nach zwei Läufen hatte 1,08 Sekunden Rückstand auf den Sieger Martins Dukurs. Der vierfache Weltmeister war in beiden Läufen Bahnrekord gefahren und verbesserte die Bestmarke auf die Bestmarke auf 51,88 Sekunden. Zudm übernahm er wieder die Führung im Gesamtweltcup. Rang zwei in Igls sicherte sich der russische Olympiasieger Alexander Tretjakow vor dem Südkoreaner Sungbin Yun. Christopher Grotheer aus Oberhof landete auf Platz sechs, Alexander Gassner aus Winterberg wurde eine Woche nach seinem ersten Podiumsplatz diesmal Neunter.

dko/dpa/sid | Stand: 03.02.2017, 15:29