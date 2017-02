Allerdings hat Jungk bereits 86 Hundertstelsekunden Rückstand auf Titelverteidiger und Top-Favorit Martins Dukurs aus Lettland, der in den ersten beiden WM-Läufen wieder einmal seine Ausnahmeposition in dieser Sportart unterstrichen hat. Knapper ist der Abstand zu Platz zwei: Der Russe Nikita Tregubow hat nur eine Zehntel Vorsprung vor Jungk.

Jungk, den in den vergangenen Monaten immer wieder Rückenprobleme behindert hatten, präsentierte sich rechtzeitig zum Saison-Höheppunkt in Topform. "Ich bin nicht besonders zufrieden" , sagte er trotzdem selbstkritisch: "Nach dem ersten Lauf war ich wütend auf mich selbst, weil ich einen großen Fehler drin hatte. Aber am Sonntag ist der zweite Platz möglich, ich kann schneller fahren als Tregubow."

Auch Alexander Gassner (Winterberg/+0,97) fährt als Fünfter noch um eine Medaille. "Es ist alles sehr eng zusammen, ein Podestplatz ist aber noch drin. Jetzt muss ich an dem Tag Pause gut regenerieren und dann angreifen" , sagte Gassner. Christopher Grotheer (BRC Thüringen/1,39) liegt als Sechster dagegen schon weit zurück und muss sich in den entscheidenden Läufen am Sonntagvormittag (26.02.17) deutlich steigern.

Doping-Verdächtiger Tretjakow auf Platz vier

Vierter ist der Russe Alexander Tretjakow, der am Königssee besonders kritisch beäugt wird. Der Olympiasieger gehört zu den vier unter Dopingverdacht stehenden russischen Skeleton-Piloten, die zu Jahresbeginn zunächst gesperrt worden waren. Auslöser waren die Erkenntnisse des zweiten McLaren-Reports über staatlich gelenktes Doping und groß angelegte Vertuschung in Russland. Nur Tage nach Bekanntwerden der Sperre mussten alle Athleten jedoch freigesprochen werden: Es fehlten Beweise in Form von positiven Proben.

sid/dpa | Stand: 24.02.2017, 14:23