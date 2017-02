Axel Jungk (Oberbärenburg) hat den deutschen Skeleton-Männern die erste WM -Medaille seit fünf Jahren beschert. Der 25-Jährige belegte bei der Heim- WM am Königssee den zweiten Platz, 0,37 Sekunden trennten ihn am Sonntag nach vier Läufen vom alten und neuen Weltmeister Martins Dukurs. Der Lette feierte seinen insgesamt fünften WM -Titel. Der Russe Nikita Tregubow (+0,54) wurde Dritter.

Jungk überholte nicht nur einen Russen

Axel Jungk

Der Sachse Jungk war mit 0,05 s Rückstand auf Bronze in den vierten und entscheidenden Durchgang gegangen. Dort machte er im Gegenzug zum 3. Lauf kaum Fehler und fuhr Bestzeit. Die Konkurrenz patzte, so dass er nicht nur den Russen Alexander Tretjakow (+ 0,73 s), sondern auch noch dessen Teamkollegen Tregubow hinter sich ließ. " Ich wusste, dass es möglich ist, aber erwartet habe ich es nicht ", sagte ein überglücklicher Jungk im ZDF : " Ich war der Schnellste in dem Lauf, supergeil! Ich habe sonst immer Probleme mit den Nerven, aber heute habe ich es geschafft, hier abzuliefern. " Jungk, der WM -Vierte des Vorjahres, fand damit pünktlich zum Saisonhöhepunkt seine Form, in den vergangenen Monaten hatten den Sachsen hartnäckige Rückenprobleme behindert.

Tretjakow kritisch beäugt

Olympiasieger Alexander Tretjakow

Alexander Gassner (Winterberg) belegte den ordentlichen fünften Platz, Christopher Grotheer ( BRC Thüringen) konnte mit Rang sechs nicht zufrieden sein. Gassner und Grotheer mussten sich damit auch hinter Tretjakow einreihen, dessen Leistung am Königssee besonders kritisch beäugt wurde. Der Olympiasieger gehört zu den vier unter Dopingverdacht stehenden russischen Skeleton-Piloten, die zu Jahresbeginn zunächst gesperrt worden waren. Auslöser waren die Erkenntnisse des zweiten McLaren-Berichts über staatlich gelenktes Doping und groß angelegte Vertuschung im Rahmen der Winterspiele 2014 in Sotschi. Nur Tage nach Bekanntwerden der Sperre mussten alle Athleten jedoch freigesprochen werden, es fehlten Beweise in Form von positiven Proben.

Scheitert Dukurs bei der Mission Olympia-Gold erneut?

Der neue und alte Weltmeister Martins Dukurs

Der Weltcup-Zweite Yun Sung-bin fehlte bei der WM . Der Südkoreaner trainiert in seiner Heimat auf der Olympiabahn von 2018 in Pyeongchang. Dukurs steht vor seinem bereits achten Weltcup-Gesamtsieg. Nur bei Olympia kam der beste Skeletoni aller Zeiten 2010 und 2014 nicht an den Lokalmatadoren vorbei. Das könnte ihm 2018 wieder blühen.

sid/cke | Stand: 26.02.2017, 11:45