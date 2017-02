Europameisterin Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) ist zum ersten Mal Weltmeisterin. Sie verwies Titelverteidigerin Tina Hermann (Königssee) auf den zweiten Rang. Nur 0,25 Sekunden trennten die Konkurrentinnen am Samstag (25.02.17) nach drei absolvierten Läufen. Nachwuchsfahrerin Anna Fernstädt (Berchtesgaden) landete bei ihrer WM-Premiere auf einem starken vierten Platz. Die 20-Jährige musste sich im Kampf um Platz drei Olympiasiegerin Lizzy Yarnold (Großbritannien) geschlagen geben.

"Lölling hat sich WM-Sieg verdient"

So sehen Sieger aus: Jaqueline Lölling feiert ihren ersten WM-Sieg.

" Wahnsinn. Es fühlt sich einfach nur gut an. Dass es wirklich für Gold reicht, habe ich nicht erwartet “, freute sich die neue Weltmeisterin, die das Jubelbad in der Menge genoss. Auch die geschlagene Hermann war über Silber glücklich: " Jacqueline ist in einer bestechender Form. Mir war klar, dass es sehr schwer werden wird, sie zu schlagen. " Vor dem entscheidenden Lauf lag Hermann nur sechs Hundertstelsekunden hinter Lölling. Hermann legte mit schneller Laufzeit vor, doch Lölling konterte nervenstark und gewann verdient. " Sie hat sich den WM-Sieg in diesem Jahr verdient. Sie war die konstanteste Fahrerin ", sagte Bundestrainer Jens Müller, der vor allem das Fahrgefühl der neuen Nummer 1 lobte, im ZDF .

Nur drei statt vier Läufen

Die WM-Entscheidung fiel in drei statt vier Läufen. Der zweite Durchgang wurde am Freitag wegen dichtem Schneetreiben und starkem Wind annulliert, weil die später gestarteten Fahrerinnen teilweise über eine Sekunde verloren.

Deutsche Damen sorgen weiter für Furore

Das junge deutsche Damenteam sorgt seit gut einem Jahr für Furore in den Eiskanälen der Welt. Hermann gewann im vergangenen Winter überraschend den WM-Titel und den Gesamtweltcup, in dieser Saison steuert die 22-jährige Lölling auf die Kristallkugel für den Gesamtweltcup zu. Die 20-jährige Fernstädt schnuppert immer mehr an der Weltspitze.

sst | Stand: 25.02.2017, 11:36