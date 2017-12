Die WM-Zweite Tina Hermann vom WSV Königssee fiel am Freitag (08.12.17) nach einem Patzer am Start von Platz drei auf Rang fünf zurück. Anna Fernstädt aus Berchtesgaden wurde Neunte.

Trotz lebenslanger Sperre Startberechtigung für Winterberg

Das russische Team um Nikitian, die Olympiadritte von Sotschi, war erstmals wieder am Start. Sie wurde wie Olympiasieger Alexander Tretjakow vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wegen Dopings zwar lebenslang gesperrt. Doch der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF hatte vor dem Weltcup im Hochsauerland die Sperre der Russen im Weltcup vorläufig wieder aufgehoben. Die Athleten werden die Sperre beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne anfechten. Diesen Vorgang hatten sie bereits in der Vorsaison erlebt, da erhielten die Russen vom CAS mangels Beweisen wieder eine Startberechtigung - auch genau vor dem Rennen in Winterberg.

dpa | Stand: 08.12.2017, 13:30