Lölling und Hermann waren beim ersten Weltcup im Olympia-Winter noch nicht in der Erfolgsspur und mussten sich am Donnerstag (09.11.2017) auf der anspruchsvollen Bahn in Lake Placid mit den Plätzen acht und zehn zufrieden geben.

Fahrfehler kostet Lölling Podestplatz

Lölling lag zur Halbzeit als Vierte noch in Podestnähe, doch ein schwerer Fahrfehler im zweiten Lauf ließ alle Träume platzen. Hermann landete noch einmal zwei Plätze dahinter. Sophia Griebel aus Suhl verpasste den zweiten Lauf der besten 20. Der Sieg ging an die Österreicherin Janine Flock. Der Ärger der deutschen Asse dürfte sich in Grenzen halten. Schon im vergangenen Winter waren Lölling/Hermann schwer aus den Startlöchern gekommen. Mit einer Steigerung von Rennen zu Rennen räumte das DSV-Duo bei der Weltmeisterschaft dann Gold und Silber ab.

Fokus liegt auf Olympia

Jens Müller: Olympia-Medaille ist großes Ziel.

In diesem Jahr liegt der Fokus ganz klar auf den Olympischen Spielen. "Unser Ziel ist es ganz klar, eine Medaille in Südkorea zu gewinnen" , hatte Bundestrainer Jens Müller vor dem Auftaktrennen mit Blick auf die Winterspiele in Pyeongchang ( 9. bis 25. Februar ) gesagt. Bei den Spielen 2010 in Vancouver sorgten Kerstin Szymkowiak (Silber) und Anja Huber (Bronze) für die bislang einzigen Olympia-Medaillen der deutschen Skeletonis. Doch nie war Deutschland vor allem bei den Frauen wohl derart gut aufgestellt wie jetzt. Hermann holte 2016 den WM-Titel und den Gesamtweltcup, Lölling gelang dieses Double in der vergangenen Saison.

Männer greifen Freitag ein

Am Freitag (14.00 Uhr ME ) steht in der Olympiastadt von 1980 der erste Skeleton-Weltcup bei den Männern auf dem Programm. Vize-Weltmeister Axel Jungk (Oberbärenburg) und seine Teamkollegen Christopher Grotheer (Oberhof) und Alexander Gassner (Winterberg) hoffen auf Überraschungen. Der viermalige Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland gilt als Topfavorit auf den Sieg im Gesamtweltcup sowie auf Olympiagold.

sst/sid | Stand: 09.11.2017, 17:44