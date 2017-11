Erster Saisonsieg für die deutschen Skeletonis: Im kanadischen Whistler ist Jaqueline Lölling am Freitag (24.11.2017) auf den ersten Platz gerast. Auf der berüchtigten Olympiabahn von 2010 gewann die 22-jährige Weltmeisterin vor Lokalmatadorin Jane Channell (+ 0,23 Sekunden) und Vize-Weltmeisterin Tina Hermann (+ 0,27 Sekunden).

Starker erster Lauf - wilde zweite Fahrt

Lölling sicherte sich den Sieg mit einem fast perfekten ersten Lauf, den sie mit fast drei Zehntelsekunden Vorsprung auf die Konkurrenz ins Tal brachte. Ihre Bestzeit verteidigte die Winterbergerin trotz eines wilden zweiten Durchganges mit zahlreichen Wandkontakten. Für ein gutes Mannschaftergebnis sorgte Anna Fernstädt aus Berchtesgaden auf Rang sechs. Die Die 20-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen den Kaderplatz von Sophia Griebel (Suhl) übernommen, die in den ersten beiden Weltcups nicht überzeugen konnte.

Mitfavoritin Nikitina gesperrt

Jelena Nikitina.

Jelena Nikitina, Siegerin des vorherigen Rennens in Park City/USA, durfte in Whistler nicht starten. Am vergangenen Mittwoch hatte das Internationale Olympische Komitee gegen vier russische Skeletonis wegen der Verwicklung in den Staatsdopingskandal lebenslange Olympia-Sperren ausgesprochen. Nikitina muss zudem ihre Bronzemedaille von Sotschi 2014 zurückgeben. Am Donnerstag reagierte der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF mit der vorläufigen Suspendierung der Sportler.

