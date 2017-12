Skeletoni Axel Jungk holt EM-Bronze

Axel Jungk ist bei der Europameisterschaft in Innsbruck-Igls auf Rang drei gefahren. Nach zwei Läufen hatte der Oberbärenburger 0,97 Sekunden Rückstand auf Dominator Martins Dukurs aus Lettland. Zweiter wurde der Russe Nikita Tregubow. Dukurs krönte sich zum neunten Mal in Folge zum besten Skeleton-Piloten des Kontinents. Christopher Grotheer (Oberhof) und Alexander Gassner (Winterberg) belegten die EM-Plätze vier und sechs.

Yun Sunbin nach drei Siegen geschlagen

Die Skeleton-Europameisterschaften werden im Rahmen eines Weltcup-Rennens ausgetragen, in dem alle nicht europäischen Starter aus dem Ergebnis genommen werden. In der Weltcup-Wertung reichte es für Jungk zu Rang vier, da sich Yun Sungbin den zweiten Rang hinter Dukurs sicherte. Der Südkoreaner, der zuvor drei Weltcups in Folge gewonnen hatte, führt den Gesamtweltcup an. Jungk ist aktuell Vierter.