Anna Seidel und Bianca Walter sind bei den Shorttrack-Weltmeisterschaften in Rotterdam nicht über die Plätze 17 und 20 im Mehrkampf hinausgekommen. Am Sonntag schieden die beiden Dresdnerinnen in den Viertelfinals über 1.000 Meter deutlich aus und konnten somit ihre Ausgangspositionen nicht mehr verbessern. Am Ende reichte es beim Sieg der Britin Elise Christie auf dieser Distanz nur zu den Rängen 18 für Walter und 20 für Seidel. Der einzige deutsche männliche Vertreter Christoph Schubert verfehlte auf allen drei Strecken die zweite Runde und musste mit dem enttäuschenden 38. WM-Platz im Klassement vorlieb nehmen.

" Die 1500 Meter haben wir verkackt "

Anna Seidel kämpft sich nach einer schweren Verletzung zurück.

Vor allem über 1.500 Meter waren Seidel und Walter zum Auftakt weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. "Die 1500 Meter haben wir verkackt", brachte es Bianca Walter nach dem Ausscheiden im Vorlauf auf den Punkt. Für Anna Seidel waren die Rennen vor der stimmungsvollen Kulisse von jeweils 7.000 Zuschauern erst der zweite Wettkampf nach ihrer Brustwirbel-Operation.



"Ich will wieder ins Wettkampfgeschehen zurückfinden. Aber ohne Druck, was Platzierungen betrifft" , hatte sie vor den Titelkämpfen erklärt. Die 18-Jährige hatte sich im vergangenen Juni bei einem Sturz den zwölften Brustwirbel gebrochen und Bänderrisse zugezogen. Bei einer anschließenden Operation wurden ihr vier Schrauben und zwei Stäbe zur Stabilisierung eingesetzt. "Sie hat zuletzt gute Ansätze gezeigt, kann logischerweise aber noch nicht daran anknüpfen, wo sie letztes Jahr war" , sagte Leistungssportreferent Matthias Kulik.

dpa/sid | Stand: 12.03.2017, 16:51