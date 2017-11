Seidel kam am Freitag (10.11.2017) als Vorlaufdritte über die Zeitregel ins Viertelfinale. Dort wartete mit zwei Südkoreanerinnen und der kanadischen Ausnahmeläuferin Marianne St-Gelais aber starke Konkurrenz. Zu stark für Talent Seidel: Die Dresdnerin verpasste als Sechste den Einzug ins Halbfinale.

Einen Tag zuvor war für die deutschen Shorttracker beim dritten Saison-Weltcup schon deutlich früher Schluss. Seidel und ihre Dresdner Vereinskollegin Bianca Walter scheiterten über 1.500 Metern in den Vorläufen. Beide verpassten wie auch Tina Grassow ebenso über 500 Meter den Einzug in die Viertelfinals. Bianca Walter überstand zwar als einzige die erste Runde, ehe für sie als Vierte des Vorlaufes ebenfalls Endstation war.

Auch für Christoph Schubert als einzigem männlichen Starter aus Deutschland kam im Vorlauf über 1.500 Meter das frühe Aus. Damit dürfte für den Dresdner der Zug nach Olympia abgefahren sein.

Rückschlag für Staffel

Einen Rückschlag im Kampf um die Olympia-Tickets musste auch die deutsche Damen-Staffel hinnehmen. Als Vorlauf-Dritter verpasste das Team hinter den Top-Mannschaften aus den Niederlanden und Kanada das Halbfinale. Nur sieben Mannschaften und Gastgeber Südkorea qualifizieren sich für die Olympischen Winterspiele. Deutschland steht nach zwei Weltcups nur auf Platz elf.

Asiaten dominieren beim Weltcup-Auftakt

Nachdrücklich haben die Südkoreaner dagegen ihre Ambitionen für die Olympischen Winterspiele im heimischen Pyeongchang unter Beweis gestellt. So feierten Shin Suk-He und Choi Min-Jeong am ersten Finaltag einen Doppelerfolg über 1.500 Meter der Damen. Auf derselben Strecke der Herren dominierte ihr Landsmann Hwang Dae-Heon, gleich drei Südkoreaner kamen unter die ersten Vier. Der Sieg über 500 Meter ging durch Wu Dajung bei den Herren an Gastgeber China. Nur Kim Boutin aus Kanada gelang es am ersten Finaltag über 500 Meter der Damen, die asiatische Siegesserie zu durchbrechen.