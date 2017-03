Seidel bei Halbzeit nur 17.

Anna Seidel liegt bei der Shorttrack- WM in Rotterdam nach dem ersten Tag auf dem 17. Platz. Nachdem die Dresdnerin über 500 und 1.000 Meter jeweils das Viertelfinale erreichte, landete Seidel über die 1.500 Meter nur auf dem 23. Platz und war dennoch nicht unzufrieden. " Die 1000-Meter-Vorläufe haben viel Spaß gemacht. Ich habe mich getraut zu überholen und hätte nicht gedacht, dass das jetzt schon geht. Solche Läufe könnte es immer geben ", sagte Seidel, die nach ihrer schweren Brustwirbel-Verletzung erst den zweiten Wettkampf der Saison erlebt.

Walter 19. - Schubert weit zurück

Auch Teamkollegin Bianca Walter schaffte es über die kurzen Distanzen ins Viertelfinale und patzte dann über die 1.500 Meter. Sie liegt auf dem 19. Platz Ihr Resümee: " Die 1500 Meter haben wir verkackt, mussten erst in den Wettkampf reinkommen. " Die Führung hat indes die Kanadierin Marianne St. Gelais übernommen.

Vor 7.000 Zuschauern in Rotterdam enttäuschte bei den Herren Christoph Schubert. Auf allen drei Strecken verpasste der 22-jährige Dresdner den Einzug in die nächste Runde und liegt nach dem ersten Tag auf dem 38. Platz. Hier liegt Lokalmatador Sjinkie Knegt in Führung.

dpa | Stand: 11.03.2017, 19:50