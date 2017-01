EM in Königssee

Dreifachsieg bei den Doppelsitzern

Dreifach-Jubel am Königssee

Bei den Doppelsitzern hat es zuvor einen deutschen Dreifachsieg gegeben. Den Titel holten sich Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee). Für das in den vergangenen Jahren so erfolgreiche Duo war es erst der zweite Weltcup-Sieg in dieser Saison. Alle anderen Weltcups gingen an Toni Eggert/Sascha Benecken (Oberhof/Suhl) , die auch den Gesamtweltcup deutlich anführen.



Nach dem ersten Durchgang hatten die Olympiasieger und Weltmeister noch hinter ihren Dauerrivalen aus Thüringen gelegen. Doch im Finale drehte das bayerische Duo auf, legte eine lupenreine Fahrt hin und verwies Eggert/Benecken um sieben Hundertstel auf Platz zwei. Das gute Abschneiden des BSD-Teams komplettierte das junge Duo David Gamm und Robin Geueke (beide Winterberg) auf Rang drei (+ 0,782). Den deutschen Schneewalzer hätten am ehesten noch Oskars Gudramovics und Peteris Kalnins unterbrechen können. Die Letten lagen nach dem ersten Lauf als Vierte in Lauerstellung, stürzten aber im zweiten Durchgang und verspielten alle Chancen.