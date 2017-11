Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Rodlerin Geisenberger: "Bin heute sehr zufrieden"

Sportschau | 26.11.2017 | Länge: 45 Sek.

Natalie Geisenberger ist weiterhin in Topform und gewinnt in Winterberg. Nach dem Rennen gibt sie zu, schon ein wenig auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang zu schielen, doch sie möchte auch Rennen fahren und freut sich deswegen bereits auf den nächsten Wettkampf. | video